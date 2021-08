Un personaje de la Fase 2 del MCU regresará en Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings

Pese a que todavía faltan un par de semanas para el estreno de la película, este lunes Marvel Studios finalmente concretó la premiere de Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings.

Naturalmente la primera función de la película dio pie a las tradicionales reacciones sobre su propuesta, sin embargo, durante el desarrollo de aquel evento en Hollywood también se confirmó el regreso de otro personaje del MCU en el marco de la cinta.

Tiempo atrás el propio presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ratificó que Wong y Abominación aparecerán en Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings. Pero parece que ellos no serán las únicas caras conocidas que figurarán en la próxima película de Marvel Studios.

Por supuesto, como la identidad de este personaje no se ha anticipado en los tráilers, este anuncio podría implicar un spoiler de Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings.

Pese a que obviamente no todos los fanáticos pudieron formar parte del evento, uno de los puntos que más llamó la atención en la cobertura de la premier de Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings en redes sociales fue la aparición de Sir Ben Kingsley, el actor que interpretó a Trevor Slattery en Iron Man 3.

Por supuesto, el actor podría haber participado del evento como una cortesía, sin embargo, Comicbook reporta que Marvel Studios no quiso dejar espacio para las dudas y “mientras el elenco y el equipo de la película se reunían para ingresar a El Capitán de Hollywood para ver el estreno de la película, los ejecutivos de Marvel Studios anunciaron a Kingsley como parte del elenco”.

La última vez que Kingsley apareció como Trevor Slattery fue en el corto All Hail the King, donde se anticipó la existencia del verdadero Mandarín en el MCU. En ese sentido, como Shang-Chi promete presentar a ese personaje de la mano de Wenwu (Tony Leung) el regreso de Kingsley como el actor que interpretó al falso Mandarín parece un paso lógico para resolver aquella controversial trama de Iron Man 3.

Pero por ahora se desconoce qué implicará el papel de Kingsley en la película y tendremos que esperar hasta que Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings llegue a los cines en septiembre para averiguarlo.