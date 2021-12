Las primeras reacciones de The Matrix Resurrections anticipan división sobre la nueva película de Neo

¿Qué se puede esperar de The Matrix Resurrections? Si los tráilers todavía no les permiten hacerse una idea sobre lo que ofrecerá la nueva película de Neo y compañía, probablemente podrían estar interesados en conocer las primeras reacciones sobre la cuarta película de The Matrix.

Esta semana y tras las primeras funciones de la cinta para la prensa a través de redes sociales comenzaron a circular las primeras impresiones sobre The Matrix Resurrections.

En líneas generales se plantea que esta nueva película sería mejor que las otras dos secuelas de The Matrix, sin embargo, aún no habría un consenso sobre su propuesta y de hecho varios comentarios solo coinciden lana en que esta apuesta dirigida por Lana Wachowski será bastante divisiva.

Así, sin más preámbulos, los dejamos con las primeras reacciones sin spoilers de The Matrix Resurrections a continuación.

Alison Foreman de Mashable: “Estoy profundamente feliz por aquellos que disfrutarán The Matrix Resurrections. Lamentablemente, no estoy entre ellos. Es ligas mejores que Reloaded y Revolutions, que seamos claros en realidad no son buenas, pero tiene desafíos malos. Nada importa, y no de una manera nihilista”.

David Ehrlich de IndieWire: “The Matrix Resurrections, a pesar de (y debido a) su infinita torpeza, es la secuela más audaz y vívidamente personal de Hollywood desde The Last Jedi. Un cerebro galáctico tonto / sincero adopta la cultura del reinicio que hace las paces con la forma en que los éxitos de taquilla modernos ahora solo tratan sobre ellos mismos”.

Liz Shannon Miller de Consequence: “No es perfecta. Hay algunos momentos que pueden ser una completa tontería. Pero mientras The Matrix Revolutions me rompía el corazón, The Matrix Resurrections ... hizo lo otro. Y estoy muy feliz por eso”.

Emily VanDerWerff de Vox: “Hubo un punto en medio de The Matrix Resurrections en el que pensé brevemente que era la mejor película jamás hecha y, como, ¿no me he convencido de que NO lo es? Me encantó. Mucha gente la va a odiar. ¡Mi tipo de película favorita!”

Jeff Nelson de Cheat Sheet: “The Matrix Resurrections es un derrame de exposiciones de casi 2,5 horas con escenas de acción entrecortadas que recuerdan a las películas de Bourne. Reutiliza demasiado metraje de entregas anteriores y es un error”.

Nigel Smith de People: “The Matrix Resurrections es más divertida de lo que recuerdo que fueron las secuelas. Sí, está empantanada en exposición como las dos anteriores, pero ahora hay un guiño de complicidad. Los recién llegados Neil Patrick Harris y Jonathan Groff son clave para eso. Ah, y el clímax es genial”.

Courtney Howard de Variety: “The Matrix Resurrections es fabulosa, asombrosa, meta-alucinante completamente en línea con el legado de la franquicia. Encuentra una forma innovadora y de alto concepto de enmarcar la nueva historia. La química de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss arde. ¡Jessica Henwick es una revelación!”

Scott Mendelson de Forbes: “The Matrix Resurrections es una comedia. La acción es decepcionante y los nuevos personajes son delgados. Pero el comentario metatextual es mordaz. Lucha con su propio legado en ese estilo Jurassic World / Bad Boys 3 / (Ready Player One). Prefiero las tres primeras, pero este es un swing salvaje”.

Erik Davis de Fandango: “El primer acto de The Matrix Resurrections es ESTELAR. Inteligente, divertido, extraño, autorreferencial e inesperado. Agrégale secuencias de acción tremendamente inventivas, decisiones de narración elevadas y un montón de grandes ideas que generarán muchas preguntas. Créame, se requerirán múltiples visionados”.

Kirsten Acuna de Insider: “Vi The Matrix Resurrections la otra semana (¡en IMAX!) ¡Y la disfruté! Fácilmente mejor que la 2 y la 3. Se siente como The Force Awakens: una secuela nostálgica / reinicio para (¿tal vez?) iniciar una nueva franquicia. Definitivamente, vuelve a ver toda la trilogía original con anticipación”.

Nick Newman de The Film Stage: “The Matrix Resurrections: las cosas buenas son increíblemente geniales, los pasos en falso son principalmente para un final encantador. Buena película sobre envejecer. Tan increíblemente romántica que a veces no podía soportarla”.

Kyle Buchanan de The New York Times: “Matrix Resurrections es mucho más meta de lo que esperas, se fija a la película original como un cartucho de Sonic & Knuckles para que pueda remezclar y hacer riffs para deleite de Lana W. Me encantó todo eso, me encantó la historia de amor, me encantaron los actores gay que lanzaban puñetazos. ¡Pero la acción es sorprendentemente blah!”

Chris Evangelista de /Film: “The Matrix Resurrections es una maravilla. Extraña, romántica, *extremadamente* meta y consistentemente divertida. Me encantó. (Además, todos en esta película son ridículamente atractivos)”

Matt Patches de Polygon: “The Matrix Resurrections: ¿mejor película del año? Muy enojada, muy alegre, muy divertida”.

Clayton Davis de Variety: “The Matrix Resurrections es demasiado consciente de su existencia. Se burla demasiado de sí misma, es muy pesada en la historia de amor, sin mucha acción y efectos espectaculares, que es lo que la gente quiere. La mejor parte es Jonathan Groff, pero así es la vida en este punto”.

Joey Magidson de Awards Radar: “The Matrix Resurrections es una secuela de Matrix, eso es seguro. Mejor que las dos últimas, todavía palidece en comparación con la original. Algunas de las ideas discutidas son interesantes, y el elenco está dispuesto a volver, pero no lo suficiente se siente nuevo aquí. Sólida, pero una decepción”.

Ethan Alter de Yahoo Entertainment: “Absolutamente adoré The Matrix Resurrection, que construye desde donde terminaron las secuelas de maneras hermosas e inesperadas y presenta un mundo que es completamente consistente con lo que vino antes y también lo abre a una gran cantidad de nuevas historias. Mis sinapsis se han disparado durante días”.

Spencer Perry de Comicbook: “De todos modos, estaba en la bolsa para The Matrix Resurrections como fanático de todas las demás entregas de la serie, pero me encantó cada minuto. No me atrevería a arruinarlo para nadie y solo diría que me pregunto cuáles son los sentimientos de Lana sobre los últimos libros de la serie The Dark Tower”.

Brett de The New Flesh: “The Matrix Resurrections es *perfecta* sin notas; tan polarizante y obtusa como las otras secuelas y estoy eufórico de que exista. La tontería de ciencia ficción de Wachowski totalmente seria y una acción asombrosa. La veré 600 veces. Esta es una secuela de las secuelas”.

Perri Nemiroff de Collider: “The Matrix Resurrections es una sólida adición a la franquicia. Tenía la sensación de que el concepto se prestaría a otra entrega y, efectivamente, encontraron muchas formas inteligentes de continuar la historia y al mismo tiempo desarrollar todo el concepto de la Matrix”.

Jeff Zhang de The Strange Harbors: “The Matrix Resurrections es genial. La metaficción ambiciosa de ciencia ficción seguramente será divisiva, es la meditación de Lana Wachowski sobre por qué no quería hacer otra película de Matrix ... a través de otra película de Matrix. Creador contra destructor, revival, y la ilusión de la elección en un contexto completamente nuevo”.

Simon Thompson: “The Matrix Resurrections pone el no en nostalgia para mí. Si bien la química entre Neo y Trinity todavía funciona, a veces es tan meta que guiña un ojo y los dardos contra sí misma sienten agrios rápidamente. Groff y (Neil Patrick Harris) son adiciones ganadoras en este fin que debería haber sido un comienzo”.

James Preston Poole de Full Circle Cinema: “The Matrix Resurrections es dos cosas: un dedo medio gigante al estado de los éxitos de taquilla impulsados por las propiedades intelectuales y la Matrix 4 adecuada que nos merecemos. Densa, visualmente única, sincera, que apuesta por la audacia de las secuelas. Nadie lo hace como Lana Wachowski”.

The Matrix Resurrections se estrenará este 22 de diciembre.