Las responsables de She-Hulk se refirieron al trato de los artistas de efectos visuales por parte de Marvel Studios

De un tiempo a esta parte los efectos visuales en las producciones de Marvel Studios se han convertido en todo un tema y no solo por lo que algunos perciben como mal CGI en algunas series y películas de la compañía, sino porque durante los últimos meses han surgido varios reportes sobre las extenuantes condiciones laborales que tendrían las personas que trabajan en ese aspecto clave del MCU.

En ese sentido, como debido a su premisa She-Hulk probablemente será una de las series con más efectos visuales del MCU, durante un panel de la serie su elenco y equipo fue consultado respecto a aquellos reportes sobre el trato de Marvel Studios a los artistas de efectos visuales.

Según reporta Variety, la primera en responder fue Tatiana Maslany, la actriz reconocida por su trabajo en Orphan Black que protagonizará esta serie como Jennifer Walters.

“Me siento increíblemente respetuosa con el talento de estos artistas y la rapidez con la que tienen que trabajar, obviamente, mucho más rápido de lo que probablemente debería ser en términos de producir estas cosas”, dijo Maslany.

Pero mientras la actriz no ahondó en el tema la guionista principal de la serie, Jessica Gao, añadió: “Es terrible que muchos artistas se sientan apurados y sientan que la carga de trabajo es demasiado grande. Quiero decir, creo que todos en este panel solidarizan con todos los trabajadores y están muy a favor de las buenas condiciones de trabajo”.

De acuerdo a Kat Coiro, una de las directoras de She-Hulk, aunque el equipo trabajó con los artistas de efectos visuales, ellos no estaban siempre presentes.

“No estamos detrás de escena en estas largas noches y días. Si se sienten presionados, estamos con ellos y los escuchamos”, indicó Coiro.

En base a la información que se ha revelado anteriormente, aunque Marvel Studios no sería la única compañía en la industria que fomentaría malas condiciones para los artistas de efectos visuales, pero en el caso de la empresa tras el MCU aquella problemática se vería acentuada debido al volumen de proyectos que tiene la división comandada por Kevin Feige y su afán por realizar importantes cambios cuando la producción ya está bastante avanzada.

Así, como los efectos visuales de She-Hulk han generado varias críticas desde que se lanzó el primer tráiler de la serie, en el panel ante la Asociación de Críticos de Televisión el equipo del programa también defendió el aspecto de la heroína titular.

“Creo que debemos ser súper conscientes de cómo las condiciones de trabajo no siempre son óptimas y que han logrado estos avances increíbles en esta industria”, dijo Maslany. “Miro (a She-Hulk) y no parece una escena de un videojuego. Puedo ver los pensamientos del personaje. Me siento muy asombrada por lo que hacen”.

Después de un pequeño ajuste en su fecha de estreno, She-Hulk: Attorney at Law se estrenará este 18 de agosto en Disney Plus.