Las siguientes temporadas de What If...? profundizarán en la humanidad y motivaciones The Watcher

Cuando Marvel Studios presente a la segunda y la tercera temporada de What If...?, la compañía no solo explorará más versiones alternativas de los eventos de su universo cinematográfico, sino que también apostará por seguir construyendo una historia en torno al narrador de esa apuesta: The Watcher.

Si bien en el primer ciclo de What If...? ya se abordó un poco sobre el papel de The Watcher, según el productor Brad Winderbaum las siguientes entregas podrán ahondar mucho más en ese aspecto gracias a que ya se aseguró una segunda y una tercera temporada de la serie.

Durante una conversación con Marvel Entertainment en la versión más reciente de la Comic-Con de San Diego, Winderbaum fue consultado sobre el futuro de las apuestas animadas de Marvel Studios y se enfocó en lo que serán las próximas temporadas de What If...?

“El hecho de que tengamos a What If...? dirigiéndose a una tercera temporada significa que podemos profundizar un poco más con estos personajes, especialmente The Watcher”, dijo Winderbaum . “Es una historia del Multiverso, es una historia serializada...son historias independientes, pero hay un aspecto serializado en eso porque tienes a este narrador que ama a los sujetos de estas historias. Él es el fanboy definitivo, ya sabes él esta mirando y todos nosotros miramos, y él ama a estos personajes como nosotros lo hacemos. Entonces podemos profundizar un poco más en lo que lo hace funcionar y en la segunda temporada, y la tercera temporada, podemos conocer mucho más de de su humanidad”

La segunda temporada de What If...? se estrenará en 2023 y contará con episodios enfocados en Capitana Carter, Hela y Tony Stark. Todo además de la mencionada narrativa con el poderoso personaje interpretado por Jeffrey Wright.