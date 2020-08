Las ventas de juegos de PS4 casi se duplicaron durante el segundo trimestre

Pese a que la era del PlayStation 4 está a punto de llegar a su fin, en medio de la pandemia, las ventas de videojuegos para aquella consola siguen creciendo.

En su reporte más reciente sobre el segundo trimestre de 2020, Sony informó que las ventas de juegos de PS4 casi se duplicaron durante abril, mayo y junio de este año.

Particularmente Sony señaló que se vendieron 91 millones de juegos de PS4 durante aquel trimestre, un considerable incremento desde las 49.8 millones de ventas que se reportaron durante el mismo período del año pasado.

Obviamente este aumento se puede atribuir a que muchas personas están encerradas en sus casas y han recurrido a los videojuegos como una de las principales formas de entretención. No obstante, Sony también apunta a las buenas ventas de títulos como The Last of Us Part II.

Por otra parte, Sony también informó que las mayoría de las ventas durante el trimestre pasado se concretaron de forma digital ya que un 74% de los juegos vendidos se adquirieron digitalmente. Todo mientras las suscripciones a PS Plus llegaron a 44.9 millones de miembros.

No obstante, mientras las ventas de software marchan bien, el hardware continúa a la baja. Según Engadget, Sony señaló que durante el trimestre pasado las ventas de consolas PS4 bajaron en un 41%. Una cifra que aparentemente no preocuparía a la compañía de cara a sus planes para la PS5.

De hecho, Sony espera que el lanzamiento de la PS5 propicie un aumento del 31% en sus ingresos en materia de videojuegos.