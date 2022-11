Las villanas de Shazam! Fury of the Gods serán personajes originales y no estarán inspiradas en los cómics

Cuando Shazam! Fury of the Gods llegue a los cines en marzo del próximo año, no esperen que la película incluya un giro para revelar a Kalypso, Hespera y Anthea como otras figuras conocidas de los cómics de DC y es que recientemente se ratificó que las antagonistas de la secuela de Shazam serían personajes originales ideados para esa cinta.

En una conversación con la revista Empire el director de Shazam! Fury of the Gods, David F. Sandberg, explicó que después de la buena recepción de la primera película quería intentar explorar otras ideas y eventualmente llegó a estas nuevas villanas que están basadas más en la mitología griega que en las publicaciones de DC Comics.

“Aterrizamos allí porque los poderes de Shazam provienen de los dioses griegos. ¿Y qué si esos poderes fueron robados a los dioses y ahora quieren venganza?”, dijo Sandberg (vía CBR). “(También) tenemos a este dragón que está hecho de madera y emana un efecto de miedo, y un árbol de la vida, un minotauro, una mantícora... Fue realmente genial sumergirse en la mitología, en lugar de en los cómics”.

Recuerden que aunque la primera película de Shazam tanteó a Mister Mind como un potencial rival en la secuela, anteriormente Sandberg explicó que finalmente ese personaje no fue elegido como el villano de Fury of The Gods porque la película no funcionaba con tantos elementos.

Shazam! Fury of the Gods continuará la historia de Billy Batson y sus hermanos, y aunque aún no se sabe que sucederá a futuro con esta franquicia en el marco de la nueva era de las adaptaciones de DC, el estreno de esta película está programado para marzo de 2023.