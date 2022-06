League of Legends y otros títulos de Riot Games se sumarán a Game Pass

El catálogo de Game Pass seguirá creciendo y durante este año sumará a nada más ni nada menos que varios títulos de Riot Games.

Durante la conferencia “Xbox & Bethesda Games Showcase 2022″, el co-fundador de Riot, Marc Merrill, apareció para anunciar una alianza para llevar los juegos de su compañía a Game Pass.

En la práctica esto permitirá que los suscriptores de ese servicio no solo disfruten de juegos como League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runterra, Teamfight Tactics y Valorant, sino que también les ofrecerá la oportunidad de desbloquear ciertos personajes en cada uno de esos títulos.

“Siempre hemos respetado el incesante impulso de Xbox por llevar un paso más allá los videojuegos y estamos muy orgullosos de agregar nuestros juegos al catálogo de Xbox a través de Game Pass. También nos llena de emoción darles la bienvenida a los jugadores de Xbox al ecosistema Riot y a la apasionada y diversa comunidad de jugadores de todo el mundo”, señaló Merrill.

De acuerdo al anuncio de Xbox recién en los próximos meses revelará más detalles sobre su colaboración con Riot, pero se espera que los juegos mencionados lleguen a Game Pass a fines de este año.