Legends of Tomorrow, Batwoman o Naomi podrían ser canceladas ya que The CW no renovaría todas sus series de DC

El futuro de Legends of Tomorrow, Batwoman y Naomi estaría en riesgo. Mientras The CW ya aseguró nuevos ciclos de The Flash y Superman & Lois, el canal todavía no compromete nuevas temporadas de las series mencionadas anteriormente y un nuevo reporte sostiene que solo algunas de ellas saldrían de la “burbuja” televisiva para concretar nuevas temporadas.

Concretamente, de acuerdo a Deadline, The CW tiene que determinar el futuro de Legends of Tomorrow, Naomi, Batwoman y Gotham Knights. No obstante, no todas esas apuestas recibirían la aprobación para continuar con sus propuestas y “aproximadamente la mitad de los cuatro proyectos llegarán a la próxima temporada”.

Legends of Tomorrow pretende realizar su octava temporada y, considerando que el séptimo ciclo de la serie no terminó ni se promocionó como un final, The CW podría autorizar el retorno del programa de los viajeros del tiempo para una despedida en buenos términos. No obstante, Deadline señala que dada la incertidumbre sobre la propiedad de The CW, “es posible que las decisiones finales no las tome la cadena” y por ende que esta serie no se despida como el resto de los programas del Arrowverso.

Por otra parte, Batwoman aspira a continuar con su trama por un cuarto ciclo. No obstante, Gotham Knights, la nueva serie que actualmente está filmando su piloto, también desarrollará su historia en Gotham e involucrará a personajes vinculados al mundo de Batman por lo que Deadline plantea que como ambas series están “ambientadas en un universo similar” sería posible que solo una de ellas sea elegida para la próxima temporada televisa.

En cuanto a Naomi, aún no hay antecedentes que puedan indicar qué rumbo podría tomar The CW con esa serie, pero tengan en cuenta que este programa recién está en su primera temporada y, al igual que Batwoman, su distribución fuera de Estados Unidos para territorios como Latinoamérica es mediante HBO Max. Todo mientras que Legends of Tomorrow llega con bastante tiempo de diferencia de su emisión original a Netflix.