El final de la séptima temporada no fue planeado como una conclusión de Legends of Tomorrow

En la mayoría de las temporadas anteriores los fanáticos de Legends of Tomorrow se prepararon para la conclusión del respectivo ciclo con la claridad de que Sara Lance y compañía regresarían para una nueva entrega. Sin embargo, ese no fue el caso en la séptima temporada.

Este miércoles se estrenará en Estados Unidos el último episodio del séptimo ciclo de la serie y, considerando la trama de los capítulos anteriores, no han sido pocos los fanáticos que han comenzado a especular con que el capítulo titulado “Knocked Down, Knocked Up” sería en definitiva el final de Legends of Tomorrow.

Pero aunque The CW todavía no da la luz verde para una octava entrega de Legends of Tomorrow, Keto Shimizu sostiene que el episodio de esta semana no fue ideado como una conclusión de ese programa enmarcado en el Arrowverso.

Durante una entrevista con el portal TV Line, la co-showrunner del programa abordó los planes para Legends of Tomorrow y aseguró que la idea del equipo creativo es continuar con esta historia.

“Simplemente por las fechas de todo, tuvimos que seguir adelante y crear una historia que nos pareciera satisfactoria y emocionante como escritores y pensar (en) los fans y lo que querrían ver... pero sin tener idea de si o no continuaríamos esta historia después”, dijo Shimizu. “Pero dicho esto, elegimos tomar la ruta del optimismo y contar una historia que propulse una temporada futura”.

“Ciertamente es una apuesta, pero es una apuesta que estábamos más que dispuestos a tomar porque queríamos que quedara muy claro para cualquiera que vea este final de temporada que estaba destinado a ser solo eso, un final de temporada, no un final de serie, y que los escritores tienen la intención de contar muchas más (historias) en el futuro”, añadió.

El final de la séptima temporada de Legends of Tomorrow se estrenará este miércoles en Estados Unidos.