Legends of Tomorrow comenzó a filmar su sexta temporada

Legends of Tomorrow comenzó las filmaciones de su sexta temporada. Durante el viernes pasado, las cuentas oficiales en redes sociales de la serie anunciaron que finalmente se inició la producción del nuevo ciclo con de medidas especiales en medio de la pandemia.

Así, como podrán ver en las siguientes fotos, los primeros vistazos al regreso de las Leyendas muestran al elenco posando con mascarillas y anticipan una curiosa escena protagonizada por Nate Heywood (Nick Zano).

La sexta temporada de Legends of Tomorrow retomará la historia de los viajeros del tiempo después de su encuentro con The Fates y esta vez los enfrentará a una nueva amenaza: extraterrestres.

En ese sentido, los próximos episodios sumarán a nuevos personajes como Esperanza “Spooner” Cruz y le darán más importancia a Astra y Gary, quienes ahora serán parte regular de la serie.

Legends of Tomorrow se filma en la ciudad de Vancouver en Canadá, el mismo lugar donde se realizan otras series del Arrowverso como Batwoman, The Flash y Supergirl.

En ese sentido, cabe recordar que el inicio del rodaje de esta serie había sido postergado debido a un retraso en las pruebas de COVID-19 que también pausó temporalmente el trabajo en el segundo ciclo de Batwoman.

Por otra parte, aunque aún no hay nada confirmado, un reporte de Hollywood North Buzz, un portal que se dedica a tomar fotos de las series que se filman en Canadá, indica que The Flash también habría iniciado las filmaciones de su séptima temporada.

Si bien eso no está confirmado y tendremos que esperar actualizaciones oficiales del elenco o el equipo de producción para tener más certezas al respecto, el supuesto inicio de las filmaciones parece algo mucho más posible por el lado de Titans.

Luego de que uno de los responsables de la producción que ahora será parte de HBO Max anticipara que ya estaban trabajando en los sets y protocolos para rodar la tercera temporada en Toronto, durante esta semana varios integrantes del elenco compartieron historias en Instagram indicando que la producción ya habría comenzado.

La tercera temporada de Titans no tiene fecha de estreno, pero Legends of Tomorrow y The Flash presentarán sus nuevos ciclos a inicios de 2021 en Estados Unidos.