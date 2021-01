A través de la revista oficial de PlayStation, es que se dio a conocer que LEGO Star Wars: The Skywalker Saga contará con 300 personajes jugables, contando con un total de 800 personajes únicos basados en las películas de una galaxia muy muy lejana.

En la ocasión, también se detalló que habrán 28 locaciones diferentes para explorar, distribuidos entre 23 planetas y lunas. “Si tienes un lugar favorito de Star Wars, seguramente lo podrás ver en el juego”, apuntaron desde el equipo de desarrollo (Vía TheGamer).

Desarrollado por TT Games, este juego busca ser el título definitivo de LEGO de Star Wars, y según apuntaron, este no será lineal, y los jugadores podrán comenzar la aventura donde les apetezca, sin necesidad de seguir el orden cronológico de las películas.

A la vez, según explicaron, el juego contará con algunas mejoras generales a lo largo de los títulos. Es así como mencionan que Rise of Skywalker pudo haber hecho más con Finn y que este juego es una “oportunidad para arreglar las cosas”.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga aún no cuenta con una fecha de estreno, pero se espera que llegue durante este año a PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch.