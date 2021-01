Liam Neeson estaría dispuesto a volver a interpretar a Qui-Gon Jinn en la serie de Obi-Wan

La serie de Obi-Wan Kenobi retomará la historia del Jedi titular después de los eventos de Revenge of The Sith y aprovechará de mostrar a un nuevo enfrentamiento entre el personaje titular que será interpretado por Ewan McGregor y Darth Vader, quien esta ocasión estará a cargo de Hayden Christensen, el actor que interpretó a Anakin Skywalker en las precuelas.

Pero ¿podrían producirse más regresos en el marco de la serie de Obi-Wan? De acuerdo a los rumores, esta producción también podría contar con Temuera Morrison como el Comandante Cody y, aunque aún no hay planes ni rumores al respecto, en una reciente entrevista Liam Neeson comentó que estaría dispuesto a volver a interpretar a Qui-Gon Jinn.

Con motivo de la promoción de su nueva película, The Marksman, Neeson habló con Collider y desde ese portal no tardaron en preguntarle si estaría dispuesto a regresar como el personaje que murió en The Phantom Menace.

Neeson inicialmente manifestó que no estaba al tanto que existía un interés en su eventual regreso como Qui-Gon y también dio a entender que no conocía los planes de Disney para el futuro de Star Wars.

“Seré honesto contigo, no he escuchado eso en absoluto”, dijo Neeson al ser consultado sobre el interés de los fanáticos. “Claro, me gustaría (interpretarlo de nuevo) pero me pregunto si Star Wars está comenzando a desaparecer del panorama cinematográfico(...)”.

De ahí en más el entrevistador le aseguró a Neeson que Disney planea estrenar un montón de series de Star Wars en su servicio de streaming y que esos proyectos contemplan a la serie de Obi-Wan con Ewan McGregor, ante lo que Neeson expresó que estaría interesado en volver vía flashbacks como el Jedi que murió a manos de Darth Maul.

“Oh, entonces son una especie de spin-off, ¿verdad?”, comentó Neeson. “¡Claro, estaría dispuesto a eso! Sí”.

La serie de Obi-Wan Kenobi pretende comenzar su producción en marzo con miras a un estreno en 2022.