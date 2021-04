Lionsgate está desarrollando una serie de American Psycho

Parece que The Continental no es el único proyecto televisivo que Lionsgate tiene en mente para sacar provecho de sus propiedades cinematográficas y es que en la misma entrevista donde entregó más detalles sobre el spin-off de John Wick, el jefe de Lionsgate Television también reveló que están desarrollando una serie de American Psycho.

En el marco de una conversación con Deadline, Kevin Beggs habló sobre la estrategia de la compañía y reveló un par de curiosos proyectos a futuro.

“Eso ha llevado a muchas colaboraciones realmente geniales”, dijo Beggs. “Acabamos de terminar Dear White People, que fue una experiencia realmente buena, Blindspotting se acerca, American Psycho está en desarrollo. Siempre estamos explorando lo que podemos hacer en televisión con algo como la franquicia Saw, así que eso es una conversación”.

Como pueden notar, Beggs no detalló en qué etapa de desarrollo se encuentra la serie de American Psycho y por ende en este minuto no existen otros antecedentes sobre ese proyecto, aunque evidentemente la posibilidad de otra historia con Patrick Bateman o una nueva apuesta basada en la novela de Bret Easton Ellis no deja de ser algo llamativo.

Finalmente en cuanto a la franquicia de Saw, pese a que Beggs no quiso confirmar nada, Deadline dice que efectivamente hay planes para una serie de esa saga pero es algo que recién está en sus primeras etapas de desarrollo.