Llevarán a cabo un remake de “El Mago de Oz”

La malvada bruja, el camino amarillo y los zapatos rojos serán desempolvados.

El portal Deadline informó que El Mago de Oz, la clásica película basada en la novela de L. Frank Baum, tendrá una nueva versión que reimaginará el clásico musical a un entorno contemporáneo.

Siendo desarrollada por Warner Bros, por ahora está claro que Kenya Barris, creador de la serie Black-ish, fue contratado para escribir y dirigir este nuevo proyecto que traerá de regreso a Dorothy, el león cobarde, el hombre de hojalata sin corazón y el espantapájaros sin cerebro.

A pesar de que nunca se ha concretado un remake, las historias de Oz ya han tenido un par de extensiones en la pantalla grande. En los ochentas se presentó una secuela llamada “Return of Oz”, mientras que Sam Raimi dirigió una precuela durante la secuela pasada llamada Oz: The Great and Powerful. Y también se realizó un musical llamado The Wiz que contó con la participación de Michael Jackson.

Al mismo tiempo, también está en desarrollo una adaptación televisiva del musical de Broadway llamado Wicked, que es una suerte de precuela centradas en las brujas de la historia.