Los 10 estrenos destacados de Netflix en noviembre

Antes de cerrar este 2020, en donde los servicios de streaming han sido impulsados notablemente a raíz de la contingencia que enfrenta el mundo por la pandemia, la plataforma de Netflix aún tiene algunos estrenos que pueden hacer ruido en los próximos meses, especialmente de cara a lo que será la próxima edición de los Premios Oscar.

Por ejemplo, en su grilla de lanzamientos encontramos a la próxima película de Ron Howard, un drama que ya genera ruido por lo que podría suceder con sus principales actrices de cara a la temporada de premiaciones.

Pero como suele suceder, las series también encabezan la apuesta de Netflix, incluyendo una nueva temporada de The Crown, ka cuál se centrará en la era de Margaret Tatchet y que comenzará a dar foco a todo lo que involucró a la realeza durante la época de Lady Di.

La siguiente es la lista de estrenos más destacados de noviembre de 2020.

The Crown: Temporada 4

Estreno: 15 de noviembre

La cuarta temporada marcará la despedida de Olivia Colman del rol de la Reina Isabel, presentando una historia que se trasladará hasta la década de los ochentas para abordar las diferencias de su majestad con la primera ministra Margaret Thatcher, rol que será interpretado por Gillian Anderson.

En tanto, la temporada también abordará cómo el príncipe Carlos empieza su accidentado matrimonio con lady Diana Spencer, el cual está destinado a concluir en divorcio ante todo lo que rodeó a Camila Parker Bowles.

Hillbilly, una elegía rural

Estreno: 24 de noviembre

El director Ron Howard, ganador del Premio Oscar por su trabajo en Una Mente Brillante, comanda la adaptación de la memoria de J.D. Vance, que aborda su vida en un pequeño pueblo de Ohio marcado por los “hillbillys”, un término peyorativo hacia aquellas personas de bajos recursos que viven en lugares rurales lejos de las grandes ciudades.

Su historia se enfoca en “un estudiante de Yale que recibe una llamada que lo hace volver a su pueblo natal en Ohio, donde reflexiona sobre tres generaciones de historia familiar y sobre su futuro”. Ahí estarán Amy Adams interpretando a la madre de J.D. y a Glen Close como la abuela, en una historia que ha sido catalogada como una propuesta conservadora centrada en los votantes pro-Trump.

Bob Esponja: Al rescate

Estreno: 5 de noviembre

Originalmente contemplada para cines este año, Netflix finalmente será la casa de esta nueva película del popular personaje de Nickelodeon. En esta historia, Bob no solo se alejará nuevamente del estilo de animación 2D de su serie, ya que habrá segmentos live-action y utilización de elementos digitales, sino que también dejará Fondo de Bikini.

En eso último, Bob abandonará su hogar con una clara misión: encontrar a Gary, su mascota caracol que desapareció inexplicablemente y estaría en la perdida Atlantic City. Pero el camino a esa ciudad está lleno de distracciones y desafíos por lo que Bob no estará solo y contará con la ayuda de Patricio, Don Cangrejo, Arenita, Calamardo y hasta Keanu Reeves.

Las crónicas de Navidad: Parte dos

Estreno: 25 de noviembre

La primera parte de las crónicas de Navidad protagonizadas por Kurt Russell fue todo un éxito, con Netflix informando que más de 20 millones de hogares vieron a su historia durante su primera semana de estreno en noviembre de 2018: Dos años después, inevitablemente llegará una secuela que seguirá presentando cómo la Navidad nuevamente está en riesgo.

Esta continuación presentará cómo un alborotador misterioso amenaza con cancelar la Navidad para siempre, lo que lleva a Kate Pierce (Darby Camp ), quien ahora se ha convertido en una adolescente cínica, a colaborar nuevamente con Santa. Todo aquello se llevará a cabo en una producción que ahora es comandada por Chris Columbus, quien fue productor ejecutivo de la primera y ahora se encargó de la dirección. Tal como pasó con Mi Pobre Angelito y las dos primeras películas de Harry Potter.

The Liberator

Estreno: 11 de noviembre

Esta nueva serie animada bélica fue realizada en una mezcla de elementos de animación digital con actuaciones live-action que utiliza una técnica llamada Trioscope Enhanced Hybrid Animation. Creada por la productora School of Humans y el artista de efectos visuales Grzegorz Jonkajtys, quien además dirige la serie, el uso de esta animación Trioscope está al servicio de generar un estilo de animación hiperrealista que es más detallado que la rotoscopia tradicional.

La historia. encabezada por Jeb Stuart (Die Hard, The Fugitive), toma como base al libro The Liberator: One World War II Soldier’s 500-Day Odyssey from the Beaches of Sicily to the Gates of Dachau de Alex Kershaw para contar la historia de un grupo de soldados aliados que tendrán la misión de trasladarse de Italia a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.

Los Favoritos de Midas

Estreno: 13 de noviembre

Este nuevo thriller español de Netflix fue creado por Mateo Gil (Tesis, Abre los Ojos), presentando la historia de Victor Genovés, un publicista que comienza a ser chantajeado: Si no paga los 50 millones de euros que le exige un misterioso grupo que se hace llamar “Los Favoritos de Midas”, estos comenzarán a matar a gente anónima elegida al azar.

Presentada a lo largo de seis episodios, la historia está inspirada en un cuento publicado por Jack London en 1901 y su elenco incluye a Luis Tosar, Willy Toledo, Marta Milans, Carlos Blanco y Bea Segura.

Paranormal

Estreno: 5 de noviembre

Esta es la primera serie original de Netflix realizada en Egipto, que logró terminarse tras una pausa generada por la pandemia de coronavirus. Se trata de una producción de terror que toma como base a la novela del mismo nombre escrita por Ahmed Khaled Tawfik.

Dirigida por Amr Salama, esta serie se enfoca en un escéptico hematólogo se ve obligado a investigar sucesos paranormales cuando un fantasma de su pasado regresa para atormentarlo.

Somos los campeones

Estreno: 17 de octubre

Esta nueva serie documental explora lo que sucede en torno a una variedad de eventos de deportes competitivos, incluyendo a aquellos que son inusuales o completamente estrafalarios. Pero la propia competencia no será el único foco, ya que también un motor no menor serán las respectivas comunidades apasionadas que están tras cada competencia.

Entre los deportes están: La competencia en una villa inglesa persiguiendo un queso en una colina; una competencia de comer a los ajíes más picantes; un torneo de peinados estrafalarios; un Mundial de Yo-yo; el campeonato europeo de baile perruno; y el torneo anual de salto de ranas.

Carmel: ¿Quién mató a María Marta?

Estreno: 5 de noviembre

Esta miniserie documental aborda las circunstancias que rodean la muerte de la socióloga María Marta García Belsunce, uno de los casos policiales más relevantes y polémicos de Argentina.

Lo llamativo de este caso criminal radica en que inicialmente se estipuló que su muerte sucedió por un accidente doméstico, en donde existió una sola herida con hundimiento y fractura de cráneo, pero semanas después se descubrió que había sido asesinada de 5 disparos en la cabeza.

El gran farsante: Temporada 2

Estreno: 25 de noviembre

Este es el único anime que Netflix estrenará en noviembre, presentando a una nueva tanda de episodios en la que Makoto dejará la banda de Laurent, pero “la red de mentiras que los une es más densa de lo que él se imagina”.

Los primeros 14 episodios, que componen a los tres primeros casos ya están disponibles en la plataforma de streaming, mientras que el cuarto caso (Magos del Lejano Oriente) será el foco de la nueva temporada de 9 capítulos..

También llegan en noviembre: