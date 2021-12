Los 15 juegos de 2021 mejor valorados por los usuarios

2021 fue un año con varios lanzamientos importantes en el mundo de los videojuegos, pero ya prácticamente culminado el año, queda la duda de cuales fueron los juegos mejor valorados por los usuarios.

Desde Metacritic, entregan esta respuesta, siendo Disco Elysium: The Final Cut en su versión para PC el juego mejor valorado con una puntuación de 97, y siendo seguido por The House in Fata Morgana - Dreams of the Revenants Edition -, para Nintendo Switch, que tuvo una puntuación de 96.

El top 10 de igual forma cuenta con varios juegos repetidos, como es el caso de Hades, que está en la posición 4 y 5, por su versión de Xbox Series X y PlayStation 5, ambos con una puntuación de 93.

De igual forma otro de los juegos que se repite es Final Fantasy XIV: Endwalker, la más reciente expansión del popular MMORPG de Square Enix, la cual se encuentra en la séptima posición debido a su versión de PS5 con una puntuación de 92, y en la novena con su versión de PC y 91 de puntuación.

Acá te dejamos el listado: