Los consejos de Netflix para que nadie estropee las recomendaciones de tu perfil

Desde el navegador tienes que entrar a tu perfil y seleccionar la opción “Cuenta” al pinchar tu foto. Una vez allí debes seleccionar nuevamente tu perfil e ingresar a “Actividad de visualización”. En ese apartado podrás ocultar los títulos que ya no quieres que aparezcan en tu historial y por ende dejen de influir en tus sugerencias.

Ahora, si no quieres que un título que vio otra persona aparezca en la fila de contenido para continuar viendo, desde la app de Netflix simplemente puedes ir a ese apartado y seleccionar los tres puntos que aparecen en la parte inferior del título. Y listo, esa serie que no querías ver y alguien más comenzó a seguir en tu perfil ya no aparecerá como algo que quieres continuar viendo.