Los creadores de Cuphead ya trabajan en un nuevo videojuego y quizás tú puedes trabajar en ello

Studio MDHR, la compañía desarrolladora detrás de Cuphead, reveló que ya están trabajando en un nuevo videojuego.

Aunque por ahora no han entregado detalles, sí hicieron una oferta laboral en Twitter mencionando que tienen un nuevo proyecto.

“¡¡Alerta!! Estamos buscando un director de arte experimentado para unirse y ayudar a dar forma a la identidad visual de un nuevo proyecto aquí en el estudio. Para obtener más información y detalles sobre cómo postularse, consulte: https://studiomdhr.com/careers/”, revelaron.

El nuevo juego será el segundo trabajo tras la exitosa experiencia de Cuphead, el cual congregó más de seis millones de copias vendidas durante su primer año de vida y posteriormente siguió cosechando elogios con el contenido descargable Cuphead: The Delicious Last Course.

Además, consideren que Cuphead también dio pie a una serie animada en Netflix.