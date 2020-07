Los creadores de “El Piso es Lava” explicaron por qué resguardan tanto el secreto de la fórmula de la lava

El piso es lava es un juego que todos disfrutamos cuando éramos niños y está lejos de ser algo nuevo. Sin embargo, un nuevo programa de Netflix se instaló entre lo más popular de la plataforma de streaming gracias a esa premisa.

Como quizás habrán visto en sus horas de ocio, El Piso es Lava es un programa de concursos emitido por Netflix que básicamente invita a distintos equipos a sortear una serie de obstáculos mientras intentan evitar caer al piso porque este está hecho de “lava”.

Su propuesta es sencilla, pero aún así el programa ha logrado conquistar a una importante audiencia y por ello sus creadores, Irad Eyal y Megan McGrath, charlaron sobre esta iniciativa con The Hollywood Reporter.

En esa entrevista los creadores de El Piso es Lava explicaron que creen que el éxito del programa se debe a una mezcla de factores que abarcan desde la nostalgia por la infancia hasta la pandemia.

“Creo que es que todos estamos encerrados adentro. Creo que la gente está buscando algo que les haga reír y unirse a su familia. Los niños lo miran, pero también lo juegan mientras lo miran”, dijo McGrath.

“Es este tipo de nostalgia perfecta. Puedes volver a una época en la que jugaste un juego simple que todos jugamos”, complementó Eyal. “Sí, es un poco más loco, y es un poco más salvaje, y es un poco disparatado, pero creo que te lleva de vuelta a un momento más simple, que creo que todos necesitamos en este minuto”.

Además de abordar por qué creen que la ha ido tan bien a esta apuesta, McGrath y Eyal contaron por qué resguardan tanto la fórmula de la lava que protagoniza el programa.

“¡Lo mantendremos en secreto! Es una mezcla patentada. No puedo decirte qué es”, dijo McGrath ante las preguntas por la fórmula de la lava.

“Es literalmente nuestra salsa secreta”, complementó Eyal.

Pero ¿por qué tanto secreto? Bueno, los creadores dicen que es porque les costó mucho desarrollar una fórmula que fuera llamativa y segura.

“Le encargamos a los químicos más grandes de Hollywood y a los fabricantes de sustancias viscosas / pegajosas que inventaran nuestra lava”, relató McGrath. “Hicimos un montón de investigación sobre cómo se ve la lava y cómo se mueve y cómo brilla y tratamos de crear eso realmente en la nuestra. Pasamos meses probando diferentes lavas y diferentes fórmulas”.

“La razón por la que somos tan reservados al respecto es porque realmente tomó mucho tiempo descifrar esto”, añadió Eyal. “Quieres que la lava brille. ‘Oh, eso es fácil’, dijeron los químicos, ‘podríamos agregar algunos químicos brillantes'. Bueno, resulta que esas cosas son cancerígenas. Entonces no puedes tener eso ahí”.

“Por lo tanto, llevó mucho tiempo descubrir exactamente cómo hacer que esta cosa burbujee, fluya, sea resbaladiza, sea viscosa de la manera correcta y también sea segura de que las personas puedan sumergirse en ella durante minutos, horas, el tiempo que sea, y salgan con seguridad”, concluyó.

Pero finalmente ese trabajo dio sus frutos y aunque crear la lava fue todo un desafío, McGrath y Eyal quieren dejar en claro que sortear los circuitos tampoco es sencillo.

“He visto muchas conversaciones en las redes sociales sobre cualquiera de las dos. ‘Oh, definitivamente podría hacer eso’ o ‘Fallaría miserablemente'”, relató McGrath. “Realmente no hay un punto intermedio. Mi novio, estábamos mirando aquí y él dijo: ‘Podría dar ese salto'. Y yo dije: ‘No, eso es un salto de ocho pies, no lo creo'. Así que lo grabamos en la madera dura y él no lo logró. Pero ciertamente fue un ejercicio divertido”.

Como siempre sucede con las apuestas que tienen una buena recepción en Netflix, inevitablemente a los creadores de El piso es lava ya les están preguntando por nuevos proyecto y ambos no descartan seguir desarrollando programas basados en juegos infantiles.

“Estamos trabajando en un par, pero lo mantendremos en secreto”, dijo Eyal. “Una de las mejores cosas de El piso es lava es que la gente comenta: ‘¿Cómo no se ha hecho esto antes? ¿Cómo nadie ha pensado en esto antes?' Y cuando te encuentras con una idea como esa, y te das cuenta, ‘oh, no se ha hecho antes', la ejecutas tan rápido como puedes porque sabes que se conectará con mucha gente”.