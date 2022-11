Los ejecutivos de Netflix lloraron con la propuesta para la temporada final de Stranger Things según los Hermanos Duffer

Todavía no sabemos cuándo se concretará el estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things, pero poco a poco los involucrados en el popular programa de Netflix están comenzando a anticipar como será la última historia de Hawkins y The Upside Down.

Concretamente durante un evento de Netflix (vía IndieWire) los creadores de Stranger Things, Matt y Ross Duffer, prometieron que el último ciclo del programa será muy emocionante. Tanto que incluso los ejecutivos de Netflix habrían llorado cuándo les explicaron la dirección de la historia.

“(Durante) dos horas, presentamos la temporada completa a Netflix. Hicimos llorar a nuestros ejecutivos, lo que pensé que era una buena señal”, dijo Matt Duffer. “La única otra vez que los he visto llorar es en reuniones de presentación”.

Obviamente los Hermanos Duffer no revelaron qué fue lo que conmovió a los mandamases de Netflix, pero en la misma instancia dijeron que la quinta temporada de Stranger Things tendrá un tono similar al primer ciclo de la serie aunque tampoco dejará de lado lo que se hizo en las entregas posteriores.

“(La temporada) cinco tal como la vemos es una especie de culminación de todas las temporadas, por lo que tiene un poco de cada una”, señaló Ross Duffer. “Creo que lo que estamos tratando de hacer es volver un poco al principio, auna especie de tono como (la temporada) uno”.

Pero claramente esa tarea no será sencilla porque Stranger Things tiene muchos personajes más en su quinta temporada y, además de resolver los arcos de Eleven y compañía, la próxima entrega de la serie tendrá que entregar sus esperadas respuestas sobre The Upside Down, Vecna y toda aquella mitología.

“Tenemos tantos personajes ahora, la mayoría que aún viven. Es importante concluir esos arcos, ya que muchos de estos personajes han estado creciendo desde la Temporada 1. Por lo tanto, es un acto de equilibrio entre darles tiempo para completar sus arcos de personajes y también atar estos cabos sueltos y hacer nuestras revelaciones finales”, explicó Matt Duffer.

La quinta temporada de Starnger Things comenzará con un episodio titulado “The Crawl” y actualmente el equipo creativo de la serie ya está trabajando en el guión segundo capítulo.