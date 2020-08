Los hermanos Duffer aseguran que Stranger Things 4 no será el final de la serie

Un par de meses atrás los hermanos Duffer contaron que ya tenían en mente un final para Stranger Things. Por supuesto, en ese minuto los creadores de la serie no detallaron cuándo ni cómo sería esta conclusión para las aventuras de Eleven y compañía, pero ahora, en el marco de una nueva entrevista con The Hollwyood Reporter, quisieron dejar algo en claro al respecto: Stranger Things no terminará con su cuarta temporada.

“La cuarta temporada no será el final”, dijo Ross Duffer. “Sabemos cuál es el final y sabemos cuándo es. (La pandemia) nos ha dado tiempo para mirar hacia adelante y descubrir qué es lo mejor para el programa. Comenzar a completar eso nos dio una mejor idea de cuánto tiempo necesitamos para contar esa historia“.

Hasta ahora Netflix no ha renovado oficialmente a Stranger Things para nuevas temporadas. Sin embargo, teniendo en cuenta la popularidad de la serie es probable que el streaming apruebe todos los ciclos que los Duffer consideren necesarios para terminar esta historia.

En ese sentido, mientras el final aparentemente sería algo lejano para Stranger Things, el foco inevitablemente vuelve a instalarse sobre la cuarta temporada y sus filmaciones.

Así, pese a que reportes anteriores apuntaban a que el rodaje de la serie podría continuar en septiembre, los Duffer señalan que todo esto se debe tomar con cautela.

“Todos están emocionados de volver al trabajo, pero la prioridad es la seguridad del elenco y el equipo, y eso determinará cuando regresemos”, señaló Ross Duffer.

Pero aunque una postergación de esta envergadura en el rodaje ciertamente no formaba parte de los planes originales para el rodaje del nuevo ciclo de Stranger Things, parece que en última instancia el tiempo extra ha sido útil para los creadores de la serie.

“Hemos tenido mucho más tiempo para trabajar en los guiones”, complementó Matt Duffer. “Por primera vez, tenemos todos los guiones escritos y podemos verlos como una pieza completa y hacer ajustes”.

Stranger Things 4 aún no tiene una fecha de estreno, pero la esperanza está puesta en que la serie pueda regresar durante 2021.