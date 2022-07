Los Hermanos Russo se cuadraron con el modelo de Netflix y calificaron a la idea del “cine es un espacio sagrado” como “una mierda”

Joe y Anthony Russo dirigieron algunas de las películas que más han recaudado por su paso en cartelera en la historia del cine, sin embargo, parece que los directores de Avengers: Endgame no están interesados en defender categóricamente al modelo que hizo eso posible.

Después de su trabajo en las películas de Marvel Studios, las colaboraciones más relevantes de los Hermanos Russo han sido con Netflix por cortesía de películas como Extraction y The Gray Man por lo que durante una reciente entrevista con The Hollywood Reporter el dúo inevitablemente abordó todo el tema del cine vs el streaming que tanto ha dado que hablar en el último tiempo.

Concretamente, al ser consultados sobre qué les gustaría cambiar de la industria del cine en este contexto posterior a todas las dificultades que representó la pandemia, los Hermanos Russo plantearon que no son partidarios de la idea de que la presentación de una película en el cine es el punto cúlmine de esa experiencia.

“(Me gustaría cambiar) Todo. [Risas]. Odio ser juvenil en ese nivel. Nos encanta todo sobre el cine clásico, pero nunca hemos sido preciosos con eso de ninguna manera o forma”, señaló Anthony Russo. “Lo que siempre nos ha emocionado más es (la pregunta) ¿cómo lo haces avanzar? Esto es parte de nuestra filosofía en términos de no ser tacaños con la distribución en salas. ¿Cómo te alejas de los viejos modelos? ¿Cómo llegas a audiencias que no han interactuado antes? Eso es todo lo más interesante para nosotros”.

“El cine de autor tiene 50 años en este momento. Fue concebido en los años 70. Crecimos en eso. Éramos niños, era muy importante para nosotros. Pero también somos conscientes de que el mundo necesita cambiar y cuanto más tratamos de evitar que cambie, más caos creamos”, dijo Joe Russo. “No es el lugar de nadie rechazar las ideas de la próxima generación. Estamos en crisis en este momento porque todos están en guerra entre sí. Es triste verlo como chicos que crecieron amando el cine. También hay que recordar que es una noción elitista poder ir al cine. Es jodidamente caro”.

“Entonces, esta idea que se creó, a la que nos aferramos, de que el cine es un espacio sagrado, es una mierda. Y rechaza la idea de permitir que todos entren debajo de la carpa. Donde la distribución digital es valiosa, además de lo que dije anteriormente sobre cómo impulsó la diversidad, es que las personas pueden compartir cuentas; pueden obtener 40 historias por el costo de una historia. Pero tener algún tipo de guerra cultural sobre si eso tiene valor o no es una locura para nosotros”, añadió.

Durante los últimos años se ha hablado mucho sobre el cine vs el streaming para la presentación de las películas con debates que han llegado hasta la Academia y los Premios Oscar sobre las consideraciones para los galardones. En ese sentido, las palabras de los Russo no dejan de ser llamativas considerando al mismo tiempo (y en la misma entrevista) plantearon que aunque su nueva película, The Gray Man, habría sido pensada para el cine aunque es una apuesta de Netflix.

“Este es el gran cine. Lo hicimos para un cine. Así es como lo filmamos, cómo lo estilizamos y, a nivel técnico, cómo lo apoyamos. Pero nos gusta trabajar con nuevos socios. Hay algo muy energizante en sacar una película como esta con Netflix. Piensan en formas de llegar a las audiencias de manera diferente”, dijo Anthony Russo.