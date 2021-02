Los personajes de Street Fighter también llegarían Fortnite

Si los cosméticos de The Mandalorian, Tron, The Flash y equipos de fútbol no son suficientes para ustedes, Fortnite estaría preparando algo un poco más clásico para conquistarlos.

Pese a que el popular juego aún no anuncia nada oficial, durante este viernes comenzaron a circular reportes que apuntan a que la próxima novedad de Fortnite será nada más ni nada menos que una colaboración con Street Fighter.

Estos reportes comenzaron a surgir después de que en el juego aparecieran portales que ofrecen un vistazo a un sitio bastante parecido al clásico escenario del Castillo de Suzaku en Street Fighter.

Pero aunque eso perfectamente podría haber quedado como un teaser, los filtradores no tardaron en ponerse a trabajar y rápidamente revelaron gestos e imágenes filtradas.

De hecho, hasta surgió un tráiler que anticipa la llegada de ambos personajes de Street Fighter a Fortnite.

Fortnite aún no anuncia de manera oficial su colaboración con Street Fighter, por lo que tendremos que esperar a una confirmación para obtener más detales sobre fechas y contenido.