Los personajes de The Boys recibirían figuras coleccionables de la mano de Medicom

Medicom Toy habría adquirido los derechos para concretar figuras basadas en la serie The Boys de Amazon Prime. Si bien la compañía japonesa aún no realiza un anuncio directo, durante esta semana tanteó esa posibilidad con una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Como podrán ver a continuación, Medicom compartió una foto que muestra la espalda de una figura de Homelander e incluye el logo de la serie además de todas las advertencias de derechos de autor.

Por supuesto, la publicación de la compañía no deja en claro si esta alianza contemplará solo un coleccionable del temible líder de The Seven o también incluirá a otros personajes de la serie como Hughie, Butcher, A-Train o Starlight.

En ese sentido, solo queda esperar por más detalles oficiales al respecto. Aunque claro, dada la popularidad de la serie, no parece descabellado que este sea el comienzo de una larga colaboración.