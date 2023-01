Los Premios Razzie se disculparon por nominar a una niña como Peor Actriz y anunciaron que implementarán un mínimo de edad para sus próximas entregas

La organización de los Premios Razzie respondió a las críticas por la inclusión de una niña en su lista de nominados para la próxima versión de los galardones a lo peor del cine.

Mediante una declaración recogida por el portal Variety el fundador de los Premios Razzie, John Wilson, pidió disculpas por la nominación de Ryan Kiera Armstrong por su trabajo en Firestarter y señaló que no solo la actriz no será considerada en la competencia final, sino que afirmó que a partir de ahora los Premios Razzie no nominarán a actores o cineastas menores de 18 años.

“A veces, haces las cosas sin pensar, luego te reclaman por ello. Entonces lo entiendes. Es por eso que se crearon los Razzies en primer lugar”, señaló Wilson. “La reciente crítica válida de la elección de Armstrong, de 11 años, como nominada para uno de nuestros premios llamó nuestra atención sobre cuán insensibles hemos sido en este caso. Como resultado, eliminamos el nombre de Armstrong de la votación final que nuestros miembros emitirán el próximo mes. También creemos que se le debe una disculpa pública a la Señorita Armstrong, y queremos decir que lamentamos cualquier daño que haya sufrido como resultado de nuestras elecciones”.

“Habiendo aprendido de esta lección, también nos gustaría anunciar que, de ahora en adelante, estamos adoptando una pauta de votación que impide que cualquier artista o cineasta menor de 18 años sea considerado para nuestros premios”, añadió. “Nunca hemos tenido la intención de enterrar la carrera de nadie (...) Dado que nuestro lema es ‘acepta tu error’, nos damos cuenta de que nosotros mismos también debemos estar a la altura”.

Ryan Kiera Armstrong actualmente tiene 12 años y originalmente los Premios Razzie la habían nominado junto a Bryce Dallas Howard (Jurassic Park: Dominion), Diane Keaton (Mack & Rita), Kaya Scodelario (The King’s Daughter) y Alicia Silverstone (The Requin) en la categoría de Peor Actriz.