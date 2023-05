Los primeros comentarios sobre Indiana Jones and the Dial of Destiny anticipan un final que dividiría al público

En el contexto del Festival de Cannes 2023, Disney finalmente mostró a Indiana Jones and the Dial of Destiny y obviamente a raíz de esa función de la película ya surgieron los primeros comentarios sobre la cinta dirigida por James Mangold (Logan).

Estos comentarios sobre Indiana Jones and the Dial of Destiny no ofrecen un consenso claro porque mientras a varios críticos les habría gustado la cinta, para otros quedó al debe. Así, mientras solo parece existir un acuerdo respecto a que esta entrega sería mejor que Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008), también se tantea que lo nuevo de Harrison Ford incluiría un final divisivo.

Sin más preámbulos a continuación pueden leer los primeros comentarios y extractos de algunas reseñas de Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Therese lacson de Collider: “Indiana Jones and the Dial of Destiny es un momento divertido que cubre los grandes éxitos y allana un nuevo camino potencial para la franquicia. Es probable que la película decepcione a algunos con su fuerte sesgo nostálgico. El viaje final de Indy está lleno de acción con un tercer acto absolutamente loco”.

Eric Kohn de IndieWire: “Indiana Jones and the Dial of Fate (sic) tiene una gran energía de The Force Awakens en esa forma de fanservice de ‘prometemos que no arruinaremos esto’ que toca muchos ritmos agradables en sus propios términos. Un gran momento de ‘bombardear el refrigerador’ que la mayoría de la gente perdonará, pero esto es algo bastante seguro”.

Philippe Rouyer de Le Cercle: “Sin llegar al nivel de las 3 primeras, La quinta Indiana Jones consigue ofrecer un gran espectáculo manteniéndose fiel a su mitología. La apuesta de jugar con un viejo Harrison Ford también está bien llevada. La apertura es una verdadera magdalena; el final es grandioso y travieso”.

Clayton Davis de Variety: “¡Redención! James Mangold redimió a Indiana Jones con Dial of Destiny. Una despedida de uno de los más grandes personajes cinematográficos de la historia del cine. Acción, risas, encanto... todo lo que lo hace grande. Gracias Harrison Ford (y Phoebe Waller Bridge) por el viaje”.

Radio Times: “El resultado final puede tomar un serio vuelo de fantasía, pero a diferencia de los extraterrestres en Kingdom of the Crystal Skull, de alguna manera se siente como un viaje apto para Indy. Quizás la película podría haber sido más atrevida, se siente bastante segura, pero los fanáticos dejarán los cines sintiendo que su viejo héroe tuvo una última gran salida allí”.

Games Radar+: “Hay una sensación nostálgica y anticuada en la película, un viaje divertido y trotamundos que enfrenta al intrépido aventurero de Ford contra los nazis una vez más. Ciertamente, compensa lo extravagante de Kingdom of the Crystal Skull de 2008, con una historia más sólida. Bueno, hasta el final, al menos…”.

Donald Clarke de The Irish Times: “Nadie con un cerebro en la cabeza comparará Dial of Destiny favorablemente con las tres primeras películas. Hay una sensación de un proyecto que lucha por mantenerse bajo el peso de su historia. Pero Mangold, director de Logan y 3.10 to Yuma, sabe cómo mantener el pie en el pedal”.

Peter Bradshaw de The Guardian: “Es la primera película de Indiana Jones que no está dirigida por Steven Spielberg (ahora James Mangold está al mando), pero a pesar de eso, esta tiene bastante chispa, diversión e ingenio narrativo con toda su tontería MacGuffiny que la última (Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal) realmente no tenía”.

Stephanie Bunbury de Deadline: “Es divertida; es una locura; funciona. No sé qué son los códigos matemáticos alejandrinos; No tengo ni idea de si una fisura de tiempo es algo real. No importa. La realidad no importa, excepto para los nazis: todavía importan. Para citar a cierto aventurero arqueológico, realmente no me gustan esos tipos”.

Robbie Collin de The Telegraph: “Sin embargo, desafortunadamente, en última instancia, se siente como una falsificación de un tesoro invaluable: la forma y el brillo pueden ser superficialmente convincentes por un momento, pero la artesanía más destartalada se vuelve aún más evidente cuanto más miras”.

Alex Ritman de The Hollywood Reporter: “Bueno, me gustó mucho Indiana Jones...”

John Nugent de Empire: “La cita final de Indy con el destino tiene un final chiflado que podría dividir al público, pero si te unes a él en el viaje, se siente como un adiós apropiado para el ladrón de tumbas favorito del cine”.

Richard Lawson de Vanity Fair: “Dial of Destiny ciertamente se esfuerza por hacer lo correcto según su pedigrí. Los componentes básicos están ahí: una búsqueda de objetos arraigada en la historia, un cosquilleo de lo sobrenatural, fácil de enraizar contra los villanos fascistas. Pero algo en los cálculos está mal. Para jugar con una ficción tan querida, uno debe tener una idea muy clara y buena de cómo hacerlo. En Dial of Destiny, uno puede sentir a los cuatro guionistas acreditados aferrándose a la inspiración y quedándose cortos. Lo que lograron hacer estaría perfectamente bien como una película de aventuras independiente protagonizada por otro personaje, pero no es digno del látigo”.

Atom: “Reseña de Indiana Jones and the Dial of Destiny: ¡Clásico instantáneo! De lo mejor de la carrera de Harrison Ford. Una aventura emocionante que demuestra que este anciano todavía tiene una gran libido. ¡No es solo otra película de Indy, es una de las mejores películas de la historia! Un final apropiado para su viaje, mientras prepara lo que sigue”.

James Mottram de South China Morning Post: “Con algunos retrocesos (incluido un John Rhys-Davies infrautilizado), Dial of Destiny se siente como un juego de Indy de la vieja escuela, más que Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull de 2008, ya que intenta capturar el espíritu alegre de los originales”.

Indiana Jones and the Dial of Destiny se estrenará en cines el próximo 30 de junio.