¡Los Silverhawks tendrán una nueva serie!

¡Allá van!

Aunque no existen mayores detalles, en Deadline informaron que The Nacelle Company concretará un revival de la clásica serie de animación ochentera Silverhawks, conocida en Latinoamérica bajo el nombre de “Los Halcones Galácticos”.

La compañía detrás de este nuevo proyecto fue fundada por Brian Volk-Weiss, quien es el creador de The Toys That Made Us. Es decir, algo saben de explotar la nostalgia.

Lo único claro por ahora es que el plan es “reanimar” a la serie original, trayendo de regreso a los héroes que son de plata y de acero, quienes tendrán que enfrentarse al villano Monstruón (Mon*Star).

La serie originalmente fue desarrollada por Rankin/Bass Productions, contando con un total de 65 episodios que surgieron como respuesta al éxito que tuvo el estudio con los Thundercats.

Así que ya lo saben, prepárense para el retorno de Rayto de Plata, Vaquero, el Niño de Cobre y compañía, los humanos biónicos que cruzan por el cielo para el cosmos conquistar.