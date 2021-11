Los villanos atacan con todo en el nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home

Vean el tráiler de la película a continuación.romoción de la película, ya que desde Marvel Studios y Sony Pictures optaron por no esconder a varias sorpresas, el esperado nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home deja en claro el panorama del multiverso que marcará a la próxima película protagonizada por Tom Holland.

Si bien en el primer tráiler revelaron oficialmente que la historia estará marcada por un hechizo realizado por Doctor Strange, lo que dará pie a la intervención de personajes de otras tierras, como el Dock Ock interpretado por Alfred Molina, el nuevo tráiler da rinda suelta al tanteo de más villanos con todo y presentación de Electro, el Duende Verde. Lagarto y Sandman.

Sí, porque no sólo veremos a un antagonista dando vueltas luego de que el héroe fuese desenmascarado públicamente en la película anterior.

¿Más héroes? Pues por ahora la promoción no tantea nada de aquello directamente, más allá de una mención de que hay otros Peter Parker, aunque sí hay una secuencia de MJ que todo fan de Spider-Man relacionará a un momento histórico de los cómics.

Spider-Man: No Way Home se estrenará en cines de Estados Unidos el próximo 17 de diciembre. En Chile, al igual que en otros países de Latinoamérica, se lanzará el 16 de diciembre.