El cómic regular de Lumberjanes terminará el próximo mes de diciembre, pero eso no significa que el universo de esa historia dejará de expandirse. Por el contrario, durante esta semana finalmente se confirmó que Lumberjanes tendrá una serie animada en HBO Max.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Noelle Stevenson, la co-creadora del cómic y showrunner de She-Ra and the Princesses of Power, será la encargada de escribir y realizar la producción ejecutiva de este proyecto.

Por ahora la serie de Lumberjanes está en etapa de desarrollo. No obstante, THR dice que, dependiendo del progreso de esta iniciativa, HBO Max también podría ordenar un especial animado que finalmente serviría como antesala de la serie.

Lumberjanes es un cómic publicado por Boom! Studios que fue creado por Shannon Watters, Grace Ellis, Brooklyn A. Allen y Noelle Stevenson. A grandes rasgos esta publicación sigue la historia de cinco exploradoras de la Miss Qiunzella Thiskwin Penniquiqul Thistle Crumpet’s Camp for Hardcore Lady Types que son testigos de una serie de eventos sobrenaturales.

Durante su trayectoria el cómic ha recibido varios premios y ha sido destacado por su representación de personajes LGBTQ. Además, antes de este anuncio de HBO Max, 20th Century Fox había intentado adaptar su historia como una película en 2015, pero ese proyecto se derrumbó tras la fusión con Disney.

Por ahora no hay más detalles sobre la nueva serie de Lumberjanes, pero Stevenson confirmó el proyecto mediante una publicación en Twitter.

La serie de Lumberjanes aún no tiene una fecha de estreno.