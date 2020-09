La serie regular de Lumberjanes terminará en diciembre

La serie regular de Lumberjanes llegará a su fin el próximo mes de diciembre. Durante esta semana BOOM! Studios anunció que esta historia que arrancó hace seis años concluirá con un one-shot extra grande llamado Lumberjanes: End Of The Summer #1.

De acuerdo a la editorial, Lumberjanes: End Of The Summer #1 estará a cargo de Kat Leyh (Snapdragon), Shannon Watters, Kanesha C. Bryant (Encyclopedia Lumberjanica), Alexa Bosy (Lumberjanes: Somewhere That’s Green # 1) y Brooklyn Allen.

“En el capítulo final del evento épico ‘End Of The Summer’, las valientes campistas y consejeros del Campamento de Thistle Crumpet de Miss Qiunzella Thiskwin Penniquiqul Thistle Crumpet para mujeres incondicionales, están en la lucha de sus vidas contra la misteriosa fuerza conocida como The Grey”, dice la descripción del cómic revelada por Boom. “Molly ha descubierto una magia de bosque antigua y profunda que espera usar para proteger a sus amigos y el hogar que todos encontraron en el campamento. Pero, ¿será lo suficientemente fuerte para salvar a todos en el campamento y el bosque? ¿O es The Gray que todo lo abarca y todo lo borra demasiado poderoso para que cualquiera lo detenga?”

Lumberjanes arrancó en 2014 como una creación de Watters, Allen, Grace Ellis y Noelle Stevenson para el sello BOOM! Box de BOOM! Studios. Originalmente esta historia fue concebida como una publicación limitada, pero debido a su éxito eventualmente dio pie a una serie regular.

En ese sentido, mientras la serie regular de Lumberjanes concluirá con la publicación de Lumberjanes: End Of The Summer #1 en diciembre, desde BOOM! sostienen que este no será el final de las historias ambientadas en este mundo.

“Si bien este es el final de la serie mensual de cómics de Lumberjanes por ahora, no es el final de ’Janes y las nuevas aventuras, así que estén atentos a más noticias emocionantes por venir”, señaló Jeanine Schaefer, editora ejecutiva de BOOM! Studios.

La portada principal de Lumberjanes: End Of The Summer #1 estará a cargo de Kat Leyh, mientras que Tillie Walden y Harriet Moulton realizaron las portadas variantes.

Lumberjanes: End Of The Summer #1 será lanzado en diciembre de este año.