Lupin es todo un éxito para Netflix y podría superar a Bridgerton y The Queen’s Gambit

En medio de la pandemia y los confinamientos que han obligado a un montón de personas a quedarse en casa, Netflix sigue rompiendo sus propios récords de audiencia.

Siguiendo el éxito de The Queen’s Gambit a fines del año pasado y el fenómeno de Bridgerton, desde Deadline reportan que Lupin podría superar el interés que generaron aquellas producciones.

Concretamente, de acuerdo a Deadline, se estima que 70 millones de hogares vean la propuesta de Lupin durante sus primeros 28 días en Netflix. Esa cifra evidentemente sería superior a los 62 millones de espectadores que consiguió The Queen’s Gambit durante el mismo período y además superaría a los 63 millones de televidentes que el streaming estima que conseguirá Bridgerton.

Como Netflix no suele revelar cifras sobre sus apuestas, es difícil comparar a Lupin con otras producciones estrenadas en el mismo contexto y con otras apuestas de Netflix que no han sido tan populares. No obstante, desde Deadline precisan que la serie protagonizada por Omar Sy se convirtió en la primera serie francesa en llegar al Top 10 de Netflix en Estados Unidos. Todo mientras que, tomando como referencia a las propias cifras reveladas por Netflix, Lupin aún quedaría por detrás de producciones como The Witcher (según Netflix la serie de Geralt consiguió 76 millones de espectadores en sus primeros días).

Lupin estrenó la primera parte de su primera temporada el 8 de enero en Netflix, y si aún no están familiarizados con su premisa cabe señalar que esta apuesta gira en torno a la historia de de Assane Diop, un hombre cuyo padre murió tras ser acusado de un crimen que no cometió y decidió utilizar a Arsenio Lupin como inspiración para vengarlo.