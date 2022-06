Luther, Diego, Klaus y Ben nos entregaron las claves para esperar la tercera temporada de The Umbrella Academy

Aunque en estos minutos tanto Netflix como sus suscriptores parecen estar contando los días para el estreno de la segunda parte de Stranger Things 4, la serie de Eleven no será la única producción reconocida que volverá al streaming dentro de los próximos días. Después de todo, este 22 de junio Netflix finalmente lanzará la tercera temporada de The Umbrella Academy.

Como recordarán, aunque al final de la segunda temporada los Hermanos Hargreeves creyeron brevemente que finalmente habían salvado al mundo y estaban listos para volver a sus vidas normales, sus andanzas en 1963 alteraron la línea de tiempo y eventualmente Luther, Diego, Allison, Viktor, Klaus y Five llegaron un mundo donde Reginald Hargreeves formó otro equipo de héroes: The Sparrow Academy.

Pero el nuevo equipo- que incluye a otra versión de Ben- es son el principio de los problemas para The Umbrella Academy, por lo que en Mouse tuvimos la oportunidad de conversar con Tom Hopper (Luther), Robert Sheehan (Klaus), David Castañeda (Diego) y Justin H. Min (Ben) para poder prepararnos para lo que ofrecerá el esperado retorno de The Umbrella Academy.

Si bien en nuestro mundo han pasado cerca de dos años desde que el segundo ciclo de The Umbrella Academy llegó a Netflix, en el contexto de la serie ha transcurrido mucho menos tiempo por lo que desde ya sus protagonistas advierten que la adaptación a su nuevo entorno será todo un desafío para sus personajes.

“Desde el principio creo que hay un gran nivel de confusión sobre lo que está pasando en el mundo que creíamos que era el mundo del que veníamos pero ya no es el nuestro, entonces creo que estamos tratando de lidiar con muchas cosas muy rápido, que es a lo que estábamos acostumbrados pero todo se convierte en caos al estilo de The Umbrella Academy”, tanteó Hopper.

Pero más allá de aquellos ajustes, el actor sostiene que también hay una oportunidad porque en este nuevo mundo Luther y sus hermanos no tienen que “ser quiénes han sido criados para ser” ya que “no (existen) como superhéroes“.

“El privilegio que dimos por garantizado como estos superhéroes estrella se ha ido, y ahora somos simples campesinos como todos los demás”, añadió Sheehan.

Por supuesto, como han indicado los adelantos, ese puesto de superhéroes estrella lo ocupará nada más ni nada menos que The Sparrow Academy, un grupo de superhéroes conformado por el propio Reginald Hargreeves que aparentemente es mucho más funcional que nuestros viejos conocidos de Umbrella.

Así, como pueden imaginar, las cosas no partirán de la mejor manera y el primer encuentro entre ambos equipos contemplará una buena dosis de tensión y celos.

“(The Umbrella Academy reacciona a The Sparrow Academy) con un prejuicio extremo”, comentó Sheehan. “Creo que es una rivalidad de hermanos elevada en 11, sabes, y creo que territorial”.

“Cuando era niño mi mamá trabajaba para el gobierno, ella era una servidora social, trabajaba para los servicios sociales y ella solía llevar niños a nuestra casa como niños adoptados que a veces vivían en la casa por hasta 18 meses”, añadió el actor. “Y recuerdo que, como un niño de 11, 12, 13 años era muy territorial con estos niños que llegaban a nuestra casa hasta que mi madre me sentó y me dijo: ‘Mira, no los molestes’. Entonces supongo que eso es algo en lo que pensé al comienzo de la temporada tres con este repentino choque de cabezas entre el lado de los Umbrella y el lado de los Sparrow porque estamos en nuestra casa familiar y, estoy seguro de que sabrás que cuando vuelves al hogar donde creciste puede traer sentimientos infantiles, reinstalar la infancia en ti”.

No obstante, mientras en un inicio lo que pueden resaltar son las diferencias, los protagonistas de The Umbrella Academy creen que también hay puntos en común entre estos grupos de superhéroes.

“Creo que hay más similitudes que diferencias, aunque las diferencias pueden se más explícitas”, dijo Min al ser consultado sobre las distinciones entre The Umbrella Academy y The Sparrow Academy. “Creo que todos ellos están lidiando con trauma debido a su padre y todos están luchando contra sus propias sensaciones de inseguridad. Tratando de encontrar su valor propio”.

“(Pero) nuestra disfuncionalidad como Sparrows es más interna, aunque hay disfuncionalidad. Pero las disfunciones en Umbrella son más externas y las puedes ver de manera muy física”, agregó.

Aunque Reginald Hargreeves murió en la línea temporal original de The Umbrella Academy, en este ciclo el personaje volverá a aparecer y será una figura prominente en la historia.

Así, mientras Castañeda destacó que The Sparrow Academy realizó un giro respecto a Reginald, Sheenan comentó que ese personaje tendrá algunas de las interacciones más relevantes para Klaus.

“Klaus tuvo que sacar todo en términos de lo que le aterra y con el hombre al que más le tiene miedo, que es nuestro padre. Y tratar de sortear la barrera del dolor que su intuición le está diciendo y afrontar la agonía de su infancia y a través de eso”, explicó Sheenan. “Creo lo que es el catalizador de eso es que tenemos un nuevo modelo de Reginald Hargreeves, que parece tener menos aguijón en la cola y es más fácil de navegar y tiene un carácter más suave que el Reginald Hargreeves al que estamos acostumbrados. Así que creo que Klaus salta sobre eso como: ‘Tengo que aprovechar esta oportunidad para tratar de solucionar este problema terrible y sé que algo anda mal y necesito tratar de solucionarlo’”.

Nuevos personajes y una alucinación

Por cortesía del debut de The Sparrow Academy la tercera temporada de The Umbrella Academy nos mostrará a varios personajes nuevos y otra versión de un viejo conocido: Ben. Pero, cómo se darán cuenta desde los primeros minutos, este Ben es muy diferente al del mundo original de la serie y por eso Justin H. Min sostiene que fue todo un desafío interpretarlo.

“Fue muy divertido, pero también fue agotador. Creo que estar enojado todo el tiempo simplemente es un poco cansador. Creo que (David Castañeda) podría entender, Diego está enojado bastante. Pero creo me pasó la cuenta emocional y físicamente en mi cuerpo permanecer en ese personaje por ocho meses”, dijo el actor.

“Su afecto físico desapareció completamente fuera de las tomas, lo que fue muy difícil porque podría ir como: ‘oye amigo’ y él respondería como: ‘aléjate’”, complementó Castañeda.

Pero aunque ciertamente es la figura más llamativa para los fans y los propios integrantes de The Umbrella Academy, Ben no es el único integrante ni el líder de The Sparrow Academy porque ese grupo también cuenta con Marcus, Fei, Alphonso, Sloane, Jayme y Christopher, quien es un cubo telequinético.

Ben comparte varias escenas con Christopher y, según Min, durante el rodaje “en realidad tenían (un objeto) práctico. Era un cubo verdadero, entonces podíamos mirar al cubo”. No obstante, Castañeda recordó que en la primera escena del personaje se usó una pelota para marcar su sitio.

Si bien las tramas con Christopher y el resto de The Sparrow Academy serán algo que podrán descubrir con su visionado de la tercera temporada de The Umbrella Academy, Tom Hopper adelantó parte de la historia entre su personaje y Sloane.

“Que Luther tome esta ruta de la historia amorosa saca un lado completamente nuevo de él, con la presión de descifrar qué es verdaderamente necesario en su propia vida ahora”, dijo el actor. “Cuando conoce a Sloane, eso saca este lado divertido de él que no hablamos visto antes y alguien que verdaderamente lo ama por quien es”.

“Entonces él tira de todo en la línea con Sloane y creo que de todas maneras Luther tiene su corazón en la manga, y verlo hacer eso a través de la historia con un personaje como Sloane, es muy dulce ser parte de ese viaje con él y disfruté mucho al sacar eso”, añadió.

La promesa es que la tercera temporada de The Umbrella Academy incluirá viajes en el tiempo, tensiones entre hermanos y misterios. Pero quizás nada de eso será tan sorprendente como una alucinación de Diego.

Sin entrar en detalles, David Castañeda comentó que ese momento cambió sus nociones del personaje y probablemente también establecerá una barrera de lo inesperado para esta serie.

“En cuanto al viaje del personaje, cuando leí esa parte del guión todo se fue por la ventana. Estaba cómo: ‘¿Qué tipo de personaje realmente quiere que esto sea un sueño y algo hecho realidad?’. Entonces pensé que de alguna forma Diego estaba obsesionado con las películas de los ‘80, ya sabes, algo como Tremors. Muy intresado en mucho Bacon, ya sabes Bacon”, dijo Castañeda. “Pero fue muy divertido porque todos fumios desafiados a realmente vivier el sueñ{o de Diego, sea lo que sea, y tomó mucho esfuerzo y a un ganial coréografo llamado John que estuvo allí y fue muy paciente con nosotrops. Fue nuestro padre como por ocho semanas”.

La tercera temporada de The Umbrella Academy se estrenará este 22 de junio mediante Netflix.