Magic: The Gathering anuncia colaboración con Fortnite y Street Fighter

A pesar de ya tener casi 30 años, Magic: The Gathering, el popular juego de cartas de WIzards of the Coast, sigue siendo un éxito, y ahora a anunciado una colaboración con dos populares videojuegos, Street Fighter y Fortnite.

Según fue dado a conocer con esta colaboración, se llevarán elementos y personajes de ambos videojuegos a las cartas. en el caso de Fortnite, se señaló que serán reimpresiones de cartas ya existentes con arte original representando diferentes personajes y localizaciones del juego desarrollado por Epic.

Por otro lado en el caso de Street Fighter, sumará cartas como Chun-Li al juego de cartas. “Street Fighter celebra su 35 aniversario en 2022 y nos unimos a la diversión con un lanzamiento de Secret Lair con sus personajes icónicos de formas que solo Magic puede celebrar. Multikicker es el mecánico perfecto para Chun Li, ¿verdad?”, mencionan en el sitio de Magic.

Las cartas de Fortnite por el momento no tienen fecha de lanzamiento, mientras que las de Street Fighter lo harán en 2022.