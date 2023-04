Makoto Shinkai nos habla de Suzume, su más reciente película y las inspiraciones que llevaron a su creación

Suzume, la más reciente película del aclamado director japonés Makoto Shinkai finalmente se estrena en Chile, y en la antesala de su llegada es que tuvimos la oportunidad de hablar con el director, quien nos relató cómo es que nacieron algunas de las ideas tras el filme, así como sus principales inspiraciones al momento de realizarlo.

Shinkai, a lo largo de sus años como director de anime, ha realizado una serie de conocidas producciones, entre las que se encuentran películas como 5 centímetros por Segundo, Your Name., Viaje a Agartha, Weathering With You, y ahora Suzume.

Suzume es un filme que sigue la aventura de una joven, quien tras perder a su familia se va a vivir con un familiar. Años más tarde es que se ve envuelta en una aventura que la hará recorrer gran parte de Japón mientras intenta cerrar una serie de puertas para evitar que se produzcan nuevos desastres.

¿Cómo nace la idea para la historia de Suzume?

Cuando empecé el proceso de crear la película de Suzume, fue hace un tiempo y mucho antes de que yo empezara a crear esta película hubo un gran terremoto en Japón, ese terremoto está en el fondo de esta película. Yo en ese momento, estaba haciendo otra cosa, pero cuando empecé a hacer esta película, empecé a pensar en eso, en que como director hay muy poco que puedo hacer parra ayudar a las víctimas de un terremoto, de una catástrofe natural, no puedo ayudar a la gente, no puedo salvar vidas, pero con el tiempo mis sentimientos con respecto a eso fueron cambiando, con el tiempo me di cuenta de que yo como director de anime puedo quizás ayudar a la gente a enfrentar estas tragedias de alguna manera y que hay algo que puedo hacer como director que quizás nadie más puede hacer, y eso dio origen a la historia de Suzume.

Entonces Suzume, el personaje principal de esta película, es una víctima de ese gran terremoto que sucedió hace doce años en Japón y ella a través de sus viajes a lo largo de Japón y al conocer a diferentes personajes, y al emprender esta aventura ella empieza a sanar, empieza a recuperarse. Pero quería que fuera algo interesante también, entonces es una película no es triste, es una película de acción, de aventura, de viajes.

Un punto importante de la película son los viajes a lugares abandonados que hay a lo largo de Japón, ¿A que se debe?

Es muy interesante, porque cuando estaba pensando en como retratar una aventura interesante, estuve pensando que ella tendría que ir a lugares abandonados, tuve que esa idea porque los lugares abandonados y las ruinas están aumentando en Japón. Primeramente hay lugares donde la gente ya no puede vivir porque hubo desastres naturales, también hay lugares abandonados porque la población japonesa viene en declive, hay menos gente, menos japoneses, entonces quería que pudiera viajar a estos lugares como su destino dentro de la aventura, sin embargo empecé a pensar donde queda el lugar más abandonado o las ruinas más terribles o más grandes dentro de Japón y en ese momento pensé es donde sucedió ese gran terremoto en el noreste de Japón y puse eso como el destino final de Suzume.

Y de hecho las ruinas y los lugares abandonados, para mi son cicatrices, son cicatrices de los países. Esto sucede en todo el mundo y hay lugares donde existen estas cicatrices, pero a través de su viaje, su paso por todos estos lugares abandonados Suzume empieza a sanarse, empieza a recuperarse y eso es muy simbólico, yo quería que esta película fuera de un viaje de sanación, un viaje de volver a vivir y por eso hice la historia de esta forma.

Un elemento que llama la atención, es que la persecución de Daijin ocurre utilizando principalmente las redes sociales ¿Cuál es la visión que tienes de estas en la sociedad moderna?

Es muy interesante la pregunta, las redes sociales, no hay ningún mensaje específico trás de la inclusión de las redes sociales, y sin embargo si queremos retratar el mundo actual en el que vivimos las redes sociales son una aprte fundamental. De hecho en Japón la gente piensa en las redes sociales como algo cotidiano, algo común y corriente al igual como los desastres naturales o los terremotos, para los japoneses al menos. Pero si lo pensamos, están cambiando al mundo, están creando un mundo diferente, un mundo a veces un poco extraño, pero lo bueno de todo esto, es que siguen las tradiciones de antes también. Por ejemplo en Japón mucha gente cuando pasa al lado de un santuario une las manos y realiza un rezo o una oración, existen esas tradiciones, entonces la tecnología convive con la tradición, esas dos cosas se mezclan y yo quise retratar elementos de la vida diaria moderna, para que la gente pudiera comprender eso, que también es como nosotros vamos a seguir viviendo con una mezcla de tradición y tecnología.

Gran parte de la historia transcurre con uno de los protagonistas convertido en una silla ¿Cómo se originó esta historia?

Hay varias razones, pero la razón principal tiene que ver con lo sentimental, un recuerdo de cuando era niño y mi padre me hizo una silla, fue una silla bastante silla, parecida a la silla que representa a Souta durante esta película, pero me puso tan contento eso, porque me dio la sensación que me había dado mi propio espacio, algo totalmente mío y yo pensé que ese tipo de objeto sería el perfecto compañero para el viaje de Suzume, por eso hice esta película con este personaje, esa es una de las razones.

Después, otra razón, por la que decidí tenerlo en forma de silla es para poder equilibrar la película, no es una película de romance, una película de amor, quería que fuera una película de crecimiento, de progreso, de convertirse en adulta a pesar de haber sufrido mucho, porque salió de un lugar que fue un desastre, que fue muy afectado por el terremoto, va pasando por este proceso de crecimiento, pero no quería que fuera una película de amor, si nosotros hubiésemos puesto a Souta como un personaje humano, estudiante universitario al lado de Suzume de alguna forma se habría convertido en una película de romance, de amor, pero si ponemos al lado de Suzume una silla personificada, una silla que dentro de la cual está el otro personaje es muy difícil que haya una historia trillada de amor, esa fue otra razón, poder balancear la película y hacer que no se convierta en una película romántica.

¿Cuáles son tus principales influencias al momento de realizar películas?

Es una pregunta muy interesante, una de mis influencias más importantes para esta película fue Haruki Murakami, el novelista japonés, el tiene una novela que se llama Kafka en la Orilla, que es un libro que retrata un viaje por Japón y existen elementos similares, por ejemplo hay una piedra angular que también representa algo importante dentro de ese cuento y yo en la secundaria era un gran fanático de Haruki Murakami y pensé que si quiero hacer una película de viajes, un ‘Road Movie’, algunos de esos elementos de Kafka en la Orilla me podrían servir y la verdad me inspiré bastante en esa novela.

Me han influido muchísimas obras de muchos directores y de escritores, pero uno de los que más repercutió en mis obras, creo que fue Hayao Miyazaki y no siempre estoy consciente de como me influyen los demás, a veces me influyen de forma inconsciente, pero el señor Miyazaki me influyó directamente, cuando estaba retratando al personaje de Daijin, al personaje de Souta, creo que su influencia fue muy grande, pero también en los elementos oscuros, en la forma de retratar elementos oscuros que a veces tiene el director Miyazaki, por ejemplo el portal, el más allá, su forma de retratar a veces elementos oscuros creo que tuvo una gran influencia en esta obra.

Suzume se estrena hoy 13 de abril en Chile.