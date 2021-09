Marcia Lucas criticó las decisiones de la nueva trilogía: “Kathy Kennedy y J.J. Abrams no tienen ni idea de Star Wars”

Sumen a Marcia Lucas a la lista de personas que no quedaron conformes con la nueva trilogía de Star Wars. La editora que trabajó en la entrega original de la franquicia participó de una entrevista para el libro “Howard Kazanjian: A Producer’s Life” y en ese contexto aprovechó de expresar su frustración respecto a cómo Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm, y J.J. Abrams, el director de The Force Awakens y The Rise of Skywalker, manejaron a las entregas más recientes de la saga.

Si bien las críticas contra la nueva trilogía de Star Wars están lejos de ser algo nuevo, este tipo de comentarios de personas que participaron en la realización de la saga original no dejan de ser llamativos. Después de todo, en su conversación con el autor J.W. Rinzler, Lucas acusó que ni Kennedy ni Abrams entenderían Star Wars.

“Me gusta Kathleen. Siempre me gustó“, señaló Lucas (vía IndieWire). “Estaba llena de energía. Ella era muy inteligente y muy brillante. Una mujer realmente maravillosa. Y me agradaba su esposo, Frank. Me gustaban mucho. Ahora que dirige Lucasfilm y hace películas, me parece que Kathy Kennedy y J.J. Abrams no tienen ni idea de Star Wars. No lo entienden. Y J.J Abrams está escribiendo estas historias”.

Mientras Kathleen Kennedy ha comandado Lucasfilm durante la mayoría del tiempo que la compañía ha permanecido bajo el amparo de Disney, Abrams se hizo cargo de dos entregas de la nueva trilogía: The Force Awakens y The Rise of Skywalker.

En ese sentido, Marcia Lucas sostiene que sus reparos con las nuevas cintas comenzaron desde el Episodio VII y en particular con la muerte de Han Solo.

“Cuando vi esa película en la que matan a Han Solo me enfurecí. Estaba furiosa cuando mataron a Han Solo. Absolutamente, positivamente, no había rima ni razón para ello. Pensé ‘no entienden la historia de (Return of The) Jedi. No entienden la magia de Star Wars ¿Se están deshaciendo de Han Solo?”, sentenció la editora.

Marcia Lucas también trabajo en la edición de Empire Strikes Back y Return of the Jedi aunque no recibió un crédito por su colaboración en la cinta de 1980. Y, aunque sus descargos en el libro “Howard Kazanjian: A Producer’s Life” solo individualizan a Abrams y Kennedy, parece que tampoco quedó conforme con The Last Jedi, el Episodio VIII comandado por Rian Johnson.

De hecho, aunque la entrevista de Lucas con J.W. Rinzler se habría desarrollado antes del estreno de The Rise of Skywalker, la ex-esposa de George Lucas criticó la apresurada estrategia de estrenos de la compañía y las pocas certezas que existían sobre Rey. Todo además de manifestar sus reparos con la muerte de Luke.

“Hacen que Luke se desintegre. Ellos mataron a Han Solo. Mataron a Luke Skywalker. Y ya no tienen a la princesa Leia”, señaló Lucas. “Están escupiendo películas todos los años y piensan que es importante atraer a una audiencia femenina, por lo que ahora su personaje principal es esta mujer que se supone que tiene poderes Jedi, pero no sabemos cómo obtuvo los poderes Jedi o quién es ella. Apesta. Las historias son terribles. Simplemente terrible. Horrible. Puedes citarme JJ Abrams, Kathy Kennedy, hablen conmigo”.