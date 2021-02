Martin Scorsese cree que el “arte del cine está siendo sistemáticamente devaluado” por la noción de “contenido”

Probablemente durante los últimos años han escuchado más de una vez que las plataformas de streaming se refieren a sus películas, series y documentales como “contenido”. Bueno, esas empresas no son los únicas que ocupan aquella palabra en la industria cinematográfica y recientemente Martin Scorsese decidió arremeter contra ese elemento y otras situaciones que considera como peligrosas para el futuro del cine.

En un ensayo que fue publicado durante este martes por Harper’s Magazine, Scorsese se propuso hablar sobre Federico Fellini y en su reflexión sobre el famoso cineasta italiano expresó algunos de sus reparos con el panorama actual del cine.

“El arte del cine está siendo sistemáticamente devaluado, marginado, degradado y reducido a su mínimo común denominador, el ‘contenido’”, escribió Scorsese.

“Hace tan solo 15 años, el término ‘contenido’ se escuchaba solo cuando la gente hablaba del cine en un nivel serio y se contrastaba y se medía en función de la ‘forma’”, agregó el director de Taxi Driver. “Luego, gradualmente, fue utilizado cada vez más por las personas que se hicieron cargo de las empresas de medios, la mayoría de las cuales no sabían nada sobre la historia de la forma de arte o incluso no les importaba lo suficiente como para pensar que deberían hacerlo”.

“Contenido se convirtió en un término comercial para todas las imágenes en movimiento: una película de David Lean, un video de gatos, un comercial del Super Bowl, una secuela de superhéroes, un episodio de una serie. Estaba vinculado, por supuesto, no a la experiencia cinematográfica, sino a la visualización en casa, en las plataformas de streaming que han llegado a superar la experiencia de ir al cine, al igual que Amazon superó a las tiendas físicas”, sentenció.

Scorsese continuó reconociendo que la existencia de los streamings no es completamente mala. Después de todo, Netflix hizo posible la realización de The Irishman y Apple está apoyando la producción de su nueva película, Killers of the Flower Moon. No obstante, el responsable de Goodfellas también expresó sus reparos con un punto clave del funcionamiento de los streamings: los algoritmos.

“Por otro lado, (el streaming) ha creado una situación en la que todo se presenta al espectador en igualdad de condiciones, lo que suena democrático pero no lo es. Si los algoritmos ‘sugieren’ la visualización adicional en función de lo que ya has visto, y las sugerencias se basan solo en el tema o el género, ¿qué efecto tiene eso en el arte del cine?”, planteó el director.

“La curaduría no es antidemocrática o ‘elitista’, un término que ahora se usa con tanta frecuencia que ha perdido sentido”, continuó. “Es un acto de generosidad: estás compartiendo lo que amas y lo que te ha inspirado. (Las mejores plataformas de streaming, como Criterion Channel y MUBI, y los medios tradicionales como TCM, se basan en la curaduría, en realidad están curados). Los algoritmos, por definición, se basan en cálculos que tratan al espectador como un consumidor y nada más”.

Finalmente, luego de enfocarse en su admiración a Fellini, Scorsese prosiguió advirtiendo: “Todo ha cambiado: el cine y la importancia que tiene en nuestra cultura. Por supuesto, no es sorprendente que artistas como (Jean-Luc) Godard, (Ingmar) Bergman, (Stanley) Kubrick y Fellini, que una vez reinaron sobre nuestra gran forma de arte como dioses, eventualmente retrocedieran en las sombras con el paso del tiempo. Pero en este punto, no podemos dar nada por sentado“.

“No podemos depender del negocio del cine, tal como es, para cuidar el cine”, sentenció el director. “En el negocio del cine, que ahora es el negocio del entretenimiento visual masivo, el énfasis siempre está en la palabra ‘negocio’, y el valor siempre está determinado por la cantidad de dinero que se puede ganar con una propiedad determinada; en ese sentido, todo desde Sunrise a La Strada a 2001 ahora está prácticamente escurrido y listo para el carril de natación ‘cine arte’ en una plataforma de streaming”.

“Quienes conocemos el cine y su historia tenemos que compartir nuestro amor y nuestro conocimiento con la mayor cantidad de gente posible. Y tenemos que dejar muy claro a los propietarios legales actuales de estas películas que representan mucho, mucho más que una mera propiedad para ser explotada y luego encerrada. Se encuentran entre los mayores tesoros de nuestra cultura y deben ser tratados en consecuencia”, escribió el director.

Scorsese cerró su ensayo planteando que también hay que “refinar nuestras nociones de lo que es el cine y lo que no es”, algo que evidentemente recuerda que esta no es la primera vez que el director de The Wolf of Wall Street alza la voz sobre el panorama actual del cine y anteriormente también realizó una comentada reflexión sobre las salas de cine y las películas de Marvel.