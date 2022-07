Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio continuarán sus colaboraciones con una adaptación de The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder

Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio ya fijaron su próximo proyecto en conjunto. Aunque recientemente el estreno de su siguiente película, Killers of the Flower Moon, fue retrasado, este viernes The Hollywood Reporter reveló que el director y el actor ya están trabajando juntos en otra cinta.

Se trata de una adaptación de The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder, otro libro de David Grann, el autor detrás de la novela que inspiró Killers of the Flower Moon.

La película de The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder será dirigida por Scorsese, mientras que DiCaprio será uno de sus protagonistas y Apple Original Films será su estudio.

A grandes rasgos la historia de esta producción estará ambientada en el Siglo XVIII y su trama gira en torno a las acusaciones cruzadas de dos grupos de marineros que se estrellaron en las costas de Brasil y Chile respectivamente. Y es que mientras los sujetos de la Marina Británica que llegaron a Brasil contaron historias sobre increíbles hazañas y la supervivencia en el mar, aquellos que desembarcaron a Chile acusaron que los otros hombres en realidad eran amotinados.

“Mientras surgían acusaciones y contraacusaciones, el Almirantazgo Británico organizó un juicio especial para descubrir la verdad de lo que sucedió exactamente en la isla, exponiendo una historia no solo de un capitán y una tripulación que luchan por sobrevivir mientras luchan contra algunos de los elementos más extremos del planeta, pero también luchando contra su propia naturaleza humana”, dice la descripción del argumento de The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder.

La película de The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder aún no tiene una fecha de estreno, pero Killers of the Flower Moon, lo siguiente de Scorsese y DiCaprio, llegará en 2023.