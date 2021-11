Marvel Studios lanzó un póster para el protagonista de la primera escena post-créditos de Los Eternos

[Esta nota contiene spoilers de Los Eternos]

Después de lanzar un póster de Karun durante la semana pasada, este jueves Marvel Studios dio a conocer otro afiche enfocado en un personaje que llamó la atención en Los Eternos o mejor dicho en la primera escena post-créditos de la película.

Así es, como muchos fans del cantante estaban esperando, Marvel Studios finalmente lanzó el póster de Harry Styles como Eros.

“Conozcan al Príncipe Real de Titán, hermano de Thanos, el Bribón de Corazones, vencedor de Black Roger, el gran aventurero Starfox”, escribió la compañía con el afiche que adecuadamente muestra el rostro de Styles con tonos dorados.

El cantante detrás de temas como “Watermelon Sugar” y “Sign Of The Times” saltó a la fama de la mano de One Direction y tras participar en la película Dunkirk de Christopher Nolan fue elegido por Chloé Zaho para dar vida a Eros/Starfox en la escena post-créditos de Los Eternos.

“Estuve pendiente de Harry desde Dunkirk, pensé que era muy interesante. Después de conocerlo me di cuenta de que él es ese personaje de la misma manera que elegí al resto de mi elenco”, señaló la directora poco después del estreno de la película más reciente del MCU.

Y por su parte, en una conversación con Dazed, Styles valoró su participación en la cinta.

“Estoy justo al final”, señaló el cantante. “Pero, ¿quién no creció queriendo ser un superhéroe, sabes? Fue una gran experiencia y estoy muy agradecido de haber podido trabajar con Chloé “.

Por ahora no está claro qué planes tendría a futuro Marvel Studios para Styles y los Eternos, por lo que tendremos que esperar para ver si el intérprete de “Golden” regresará al MCU.