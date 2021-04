Marvel Studios lanzó una versión extendida de la popular escena de Zemo en el tercer episodio de The Falcon and the Winter Soldier

[Spoilers de The Falcon and the Winter Soldier]

Cuando Marvel anunció el regreso de Zemo en la serie The Falcon and the Winter Soldier, pocos podrían imaginar que el villano, famoso por provocar un conflicto entre superhéroes en venganza por la muerte de su familia, aparecería bailando en su primer capítulo en el programa.

Sin embargo eso fue justamente lo que vimos en el tercer episodio de la serie, aunque brevemente. Luego, en conversación con Entertainment Weekly, el actor Daniel Brühl avivó el interés de los fanáticos al declarar “estaba realmente sorprendido y feliz de que lo conservaran. Era un baile largo. Hay más, pero cortaron solo este pequeño momento”.

A partir de eso, fanáticos de Marvel comenzaron a pedir ver el resto del baile de Zemo, incluso formulando el hashtag #ReleaseTheZemoCut en referencia a la campaña que trajo el corte extendido de Justice League.

Y es así cómo ahora de cierta manera Marvel cumplió y lanzó en YouTube un video de una hora con imágenes del Baron Zemo bailando. Aunque es poco más de lo que se alcanzó a ver en la serie, el video en realidad es una secuencia de unos pocos segundos repetida una y otra vez.

Aun así, fans que gustan de sus supervillanos aptos para el carrete pueden regocijarse con el video de Zemo bailando, el cual pueden ver a continuación.