Marvel Studios quiere que Reddit identifique a los usuarios tras una filtración de Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Marvel Studios emprendió acciones legales contra Reddit y Google por una filtración de Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Si bien la tercera película sobre Scott Lang y está en cines, el poryal Torrent Freak reporta que durante la semana pasada MVL Film Finance LLC, la compañía dedicada a financiar las cintas de Marvel Studios, solicitó a un Tribunal de California que tanto Google como Reddit entreguen información sobre las personas que interactuaron con un documento que reveló gran parte de la trama de la entrega más reciente del MCU.

Dicho documento data al menos de un mes antes del estreno de Ant-Man and the Wasp: Quantumania y después de ser compartido mediante Google Docs su información fue recogida en instancias como un hilo del subreddit Marvel Studios Spoilers.

En ese sentido, por una parte Marvel Studios quiere Google identifique a la persona o personas que subieron la filtración original del guión de Quantumaina a Google Docs, por lo que solicitan que la compañía revele “toda la información de identificación de los usuarios responsables de publicar, editar y/o mantener el contenido previamente disponible en los sitios de Google Docs, incluido, pero no limitado a, cualquier información proporcionada cuando los sitios de Google Docs fueron establecidos, creados y/o cualquier contenido en los sitios fue modificado, revisado y/o editado por cualquier usuario infractor, junto con cualquier información que identifique a cualquier usuario infractor, incluidos, entre otros, los nombre(s), nombre de usuario(s), dirección(es), número(s) de teléfono, dirección(es) de correo electrónico; cualquier dirección IP utilizada por dicho(s) usuario(s); y cualquier número de cuenta asociado con dicho(s) usuario(s)”.

Todo mientras que la empresa también busca que Reddit entregue “toda la información de identificación para el usuario ‘u/MSSmods’”, moderador del subreddit Marvel Studios Spoilers.

Pero aunque sería sencillo imaginar que ambas compañías pueden identificar fácilmente a esos usuarios, en el caso de Reddit es importante tener en cuenta que/u/MSSMods sería una cuenta compartida por lo que no habría una sola persona tras la moderación de Marvel Studios Spoilers, además un montón de otros usuarios interactuaron con la publicación sobre Quantumania y los responsables del MCU también querrían identificar a todos esos individuos.

Por cortesía de sus políticas que han marcado hasta sus actores, Marvel Studios tiene una reputación como un estudio que no tolera las filtraciones ni spoilers sobre sus distintas series y películas. No obstante, este no deja de ser un movimento llamativo considerando en primer lugar que llega ante el mal desempeño de Ant-Man and the Wasp: Quantumania en taquilla y tras una larga tradición de filtraciones menores y mayores sobre el MCU en ese mismo espacio de Reddit.