Marvel Studios quiere retomar las filmaciones de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings a fin de mes

Marvel Studios ya tendría en la mira una fecha para retomar las filmaciones de su próxima película, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

De acuerdo a Deadline, el estudio estaría considerando reanudar el rodaje de la película a fines de julio en las dependencias de Fox Studios en Australia.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings comenzó sus filmaciones el pasado mes de febrero, sin embargo, esta nueva entrega del universo cohesionado de Marvel Studios tuvo que detener su trabajo a mediados de marzo debido a la pandemia.

En ese contexto, la compañía estaría tomando “pasos cuidadosos” para continuar las filmaciones y, por ejemplo, antes de comenzar nuevamente el rodaje, los miembros del elenco y el equipo tendrían que realizar cuarentenas preventivas.

De todas maneras, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings no sería la primera gran producción de Disney en retomar su trabajo tras meses de paralización por el coronavirus, ya que las secuelas de Avatar hicieron lo propio en junio.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings será dirigida por Destin Daniel Cretton (Short Term 12) y protagonizada por Simu Liu, Awkwafina y Tony Leung. El estreno de la película actualmente está fijado para mayo de 2021.