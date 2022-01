Matt Damon fue la principal influencia para que Ben Affleck dejara el papel de Batman tras Justice League

Matt Damon habría sido una figura clave en la decisión de Ben Affleck de dar un paso al costado del papel de Batman. Pese a que anteriormente el actor de Gone Girl también había apuntado a motivos de salud física y emocional como factores que entran en juego en su decisión de colgar la capucha, ahora el propio Affleck reconoció la influencia de Damon.

En el contexto de la promoción de The Tender Bar, Damon entrevistó a Affleck para Entertainment Weekly y obviamente ambos reflexionaron sobre la carrera del actor que también interpretó a Daredevil en el cine. Y, después de abordar cómo Affleck ha ido evolucionando como actor, el intérprete tocó el tema de Batman.

“Tuve una experiencia realmente baja en Justice League, por muchas razones diferentes”, dijo Affleck. “Sin culpar a nadie, pasaron muchas cosas. Pero realmente lo que era es que yo no era feliz. No me gustaba estar allí. No pensaba que fuera interesante. Y luego sucedieron algunas cosas realmente malas, cosas horribles. Pero, fue entonces cuando pensé: no voy a hacer eso nunca más”.

“De hecho, te hablé al respecto y fuiste una influencia principal en esa decisión”, añadió. “Quiero hacer las cosas que me traigan alegría. Luego fuimos e hicimos Last Duel y me divertí todos los días con esta película. Yo no era la estrella, no era simpático. Yo era un villano. No era todo lo que pensé que se suponía que debía ser cuando comencé y, sin embargo, fue una experiencia maravillosa. Y todo fueron solo cosas que surgieron que no estaba persiguiendo”.

Días atrás Affleck ya había contado que el difícil proceso de producción de la versión cinematográfica de Justice League fue clave en su decisión de cambiar el rumbo de su carrera y enfocarse en proyectos que verdaderamente le apasionen en lugar de apuestas que simplemente creía que tenía realizar.

Por lo que aunque no faltarán los fanáticos acérrimos del Batman de Affleck que apunten contra Damon, tengan en cuenta que el actor que interpretó al Caballero Oscuro en las cintas de Zack Snyder reafirmó que se retirará como el vigilante de Gotham en la cinta de Flash y aparentemente está feliz con el estado actual de su carrera.

“Lo único que tengo es que ahora vivo con miedo cada vez que hago otra película, pienso: ¿Sigo sintiendo eso, sigo siendo bueno? Tengo miedo de que desaparezca, ¿sabes? Porque es esquivo. Pero ahora estoy feliz. Lo estoy sintiendo ahora. Y creo que he mejorado. Creo que la gente generalmente mejora con la edad y la experiencia”, concluyó Affleck.