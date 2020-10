Matt Damon trolleó a Ben Affleck recordando que Robert Pattinson es el nuevo Batman

Matt Damon y Ben Affleck han sido amigos durante años, por lo que obviamente tienen un gran nivel de confianza que les permite realizar bromas sobre sus respectivas carreras.

De hecho, esa dinámica entre ambos actores quedó plasmada en un nuevo video que fue compartido durante esta semana.

El jueves pasado Matt Damon y Ben Affleck lanzaron un concurso con Omaze para que una persona pueda compartir un día con ellos. Todo con el fin de recaudar dinero para Eastern Congo Initiative, una organización co-fundada por Affleck, y Water, una organización destinada a proporcionar agua potable.

Pero, aunque la simple premisa de compartir con ambos podría bastar para varias personas, el dúo decidió hacer las cosas más dinámicas y se dedicó a bromear en el video que presentó a esta inciativa.

Así, luego de que Affleck instara a Damon a actuar más natural y más enérgico para motivar a las personas, Damon aprovechó de trollear a su amigo recordándole que Robert Pattinson es el nuevo Batman.

“No actúes raro. Diles algo que les interese, como ‘Oye, ven a ver a Jason Bourne y Batman ...’”, señaló Affleck en el video ante lo que Damon respondió: “¿Viene Robert Pattinson?”.

Obviamente el actor que interpretó al Caballero Oscuro en Batman vs Superman, Justice League y Suicide Squad no se quedó callado y aprovechó de molestar a Damon con la saga de Jason Bourne.

“No, Jeremy Renner estará allí”, dijo Affleck. “Jeremy Renner no interpretó a Jason Bourne. Expandió el Universo Bourne”, replicó Damon antes de añadir en un evidente tono de broma: “Pattinson tomó tu trabajo”.

Por supuesto, todo este diálogo es más entretenido en el siguiente video:

Ben Affleck originalmente planeaba protagonizar y dirigir The Batman, pero eventualmente el actor se alejó del proyecto y Robert Pattinson se convirtió en el nuevo hombre murciélago de las películas de DC. No obstante, durante los próximos años Affleck volverá a aparecer como Batman en el corte de Zack Snyder de Justice League y la película de The Flash.