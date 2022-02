Matt Reeves aseguró que no existe un corte Categoría R de The Batman

Cuando The Batman llegue a los cines durante las próximas semanas, la película se presentaría de la mano de una versión que sería bastante apegada a lo que el director Matt Reeves quiso hacer originalmente y es que aunque siempre sucede que algunos elementos quedan fuera de los cortes finales debido a temas como el tiempo y el desarrollo de la historia, en una reciente entrevista el responsable de la nueva versión cinematográfica de Batman aseguró que el tono que tendrá esta nueva producción está dentro de lo que siempre quiso hacer.

Durante una conversación con el portal Den of Geek, Reeves fue abordado sobre la eventual existencia de un corte con Categoría R de The Batman. Pero, aunque los adelantos y el material promocional de la película podrían dar otra idea, el director aseguró que aquello nunca habría sido una opción ya que siempre imaginó a esta apuesta como una entrega dentro de los márgenes del PG-13

“En mi mente, la película siempre iba a ser un espectáculo emocionante, desafiante, noir y oscuro que era PG-13″, dijo Reeves. “Eso siempre fue lo que fue, pero siempre supe que estaríamos empujando los límites de lo que podría ser, por lo que realmente no tuvimos que cortar nada. Los materiales promocionales que estás viendo reflejan completamente el tono de la película”.

Es decir, ni ahora ni en 20 años más deberían existir campañas para el lanzamiento del “Reeves Cut” de The Batman.

“No hay un corte especial de esta película en el que digas: ‘Oh, sí, aquí está la calificación R que has estado esperando desesperadamente’. No tuve que comenzar de repente a cortar drásticamente la película ni nada por el estilo”, sentenció Reeves.

Generalmente las películas de superhéroes se ubican dentro de lo que Estados Unidos define como la Categoría PG-13, pero debido a lo que han planteado los tráilers y el hecho de que varias películas más recientes de DC como Birds of Prey, Joker y The Suicide Squad se han presentado como apuestas dentro de la Categoría R, parece lógico que varias personas tengan dudas respecto al público al que apunta The Batman. Así, cuando solo quedan un par de semanas para el estreno, Reeves dejó claro que la nueva película del hombre murciélago no tiene un corte para mayores de edad y su versión final es aquella que llegará a los cines este 2 de marzo.