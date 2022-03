Matt Reeves cree que no podría dirigir una película para Marvel Studios: “No sé cómo me abriría camino a través de eso”

No esperen que Matt Reeves concrete una jugada similar a lo que hizo James Gunn y comience a trabajar con Marvel Studios después del estreno de The Batman. Si bien hasta el momento la mayoría de las críticas han sido favorables para el debut del director en el terreno de los superhéroes, el propio responsable de Cloverfield reconoció que no se sentiría cómodo dirigiendo una película del MCU.

En la antesala del estreno de The Batman, Variety publicó un artículo enfocado en Reeves e indicó que durante su carrera del director recibió ofertas para dirigir películas con grandes presupuestos, incluyendo cintas de superhéroes. Sin embargo, el cineasta no había accedido a nada de eso ¿La razón? Reeves no estaba convencido de cómo podría mantener el control creativo en esas circunstancias, un comentario que inevitablemente llevó a una declaración sobre la franquicia de Marvel Studios.

Concretamente Reeves explicó que, dada la forma en que funcionan las películas de Marvel Studios (con un gran plan interconectado y mandamases como Kevin Feige), la realización de esas producciones no parece algo apto para él.

“Tengo mucho respeto por Kevin Feige y también por los cineastas (de Marvel)”, dijo Reeves. “Pero para ser honesto contigo, simplemente no sé cómo me abriría camino a través de eso. Tiene que haber algún nivel de descubrimiento para mí, en el que tenga cierta libertad para encontrar mi camino. Si tengo que entrar en algo que ya está demasiado establecido, entonces creo que me perdería. Y no creo que ellos tampoco estarían contentos conmigo”.

Por supuesto, en última instancia Reeves decidió incursionar en las cintas de superhéroes de la mando de The Batman para DC y Warner Bros. En ese sentido, el director reconoció que tiene claro que, para bien o para mal, este tipo de películas basadas en propiedades intelectuales conocidas son lo que está marcando la industria del cine.

“La industria ha cambiado tan dramáticamente que si vas a hacer una película que estará en los cines, no harás nada que no sea una IP reconocible”, señaló. “Ahí es donde se ha ido la audiencia. No digo que esté feliz por eso. Solo digo que es lo que es”.