Matt Ryan explicó por qué John Constantine dejará Legends of Tomorrow

Pese a que todavía restan un par de episodios para que finalice la sexta temporada de Legends of Tomorrow, los fanáticos ya tienen clara una cosa sobre el próximo ciclo de la serie y es que Matt Ryan no continuará interpretando a John Constantine.

Por supuesto el cómo y el por qué de la partida de Constantine se detallarán en los episodios restantes de la sexta temporada de Legends of Tomorrow. Sin embargo, en la antesala de esos capítulos, el propio Ryan explicó por qué el personaje dejará de formar parte de la serie emitida por The CW.

En una reciente entrevista con TV Line, el actor que ha interpretado a Constantine en el varias series del Arrowverso contó que para él la salida de Constantine de Legends of Tomorrow era algo que sentía venir ya que a su juicio había un marco limitado de acción respecto a lo que se podía hacer con ese personaje en una serie como la de los viajeros del tiempo.

Así, Ryan no solo señaló que cuando le explicaron los planes para Constantine “sintió que estaba bien que John dejara Legends”, sino que además remarcó que para conservar la esencia del personaje no se puede hacer mucho en el marco de ese programa.

“John Constantine es alguien que siempre camina solo, aunque en los cómics se convierte en el líder de la Liga de la Justicia Oscura y aparece en varios cómics diferentes, en última instancia, es un solitario con su culpa y su tormento que camina solo por esta Tierra”, dijo el actor. “Solo había un número de cosas que podíamos hacer con él en Legends. Casi se sentía como si estuviéramos en un tiempo prestado en algún momento, porque no quieres empujar a un personaje como este demasiado lejos en un programa y alejarlo demasiado de sus raíces. Así que me pareció correcto, para ser honesto contigo, que este era el momento adecuado para que él dejara el programa y para que yo pasara a otra cosa y también encontrara un nuevo desafío.”

Como se señaló durante la presentación de Legends of Tomorrow en la Comic-Con@Home 2021, mientras Constantine dejará de figurar en la serie tras la sexta temporada, Ryan seguirá ligado al programa como el Dr. Gwyn Davies, un nuevo personaje que debutará en el séptimo ciclo.

En ese sentido, Ryan destacó que decidió permanecer en la serie ya que este nuevo papel le ofrecerá “desafíos diferentes” a lo que experimentó durante su trabajo como Constantine.

“Estaba muy emocionado por involucrarme con este programa y el estilo de este programa de una manera que no podía con John, porque había una parte de mí que siempre estaba tratando de mantener a John en línea con el ADN de su personaje en los cómics de Hellblazer”, dijo Ryan. “Lo maravilloso de regresar a este programa con Davis es que hay un misterio allí que no tenemos con John porque todos lo conocen muy bien. Y también, en términos del estilo del programa, no querría usar la palabra ‘encadenado’ porque no me sentí encadenado por John, adoro absolutamente al personaje, y él me enseñó mucho, pero sentí que tenía la obligación con él y los fanáticos del Hellblazer original de al menos intentar, dentro del contexto del programa, ser un poco fiel (al personaje de los cómics)”.

Ryan finalmente concluyó señalando que la despedida de Constantine será “genial”. Todo además de enfatizar que vivió un “viaje más maravilloso con él”, pero que este “era el momento adecuado” para cerrar su paso por Legends of Tomorrow.