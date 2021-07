Constantine dejará Legends of Tomorrow tras la sexta temporada

John Constantine dejará Legends of Tomorrow. Después de pasar varias temporadas abordo de la Waverider, el personaje interpretado por Matt Ryan no continuará apareciendo en el programa después de la sexta temporada.

De acuerdo a lo que se explicó en el panel de Legends of Tomorrow en la Comic-Con@Home 2021, la historia de Constantine con los viajeros del tiempo concluirá con el actual ciclo. No obstante, Matt Ryan no dejará el programa y el actor que hasta ahora había interpretado a John seguirá participando de la serie como un nuevo personaje.

“Como saben todos los que lo aman, al final, John Constantine recorrerá su camino solo. Ha llegado el momento de que John se separe de las Leyendas y de que yo me separe de John”, dijo Ryan. “Estoy muy emocionado de crear este nuevo papel en el programa y divertirme un poco con él, descubriendo cómo encaja este nuevo personaje y cómo causa algunos problemas a las Leyendas”.

Matt Ryan apareció como Constantine en la cancelada serie del personaje y, además de figurar como John en Arrow, participó como invitado en la tercera temporada de Legends of Tomorrow antes de sumarse como miembro regular al elenco de la serie a partir del cuarto ciclo. Todo además de dar voz al perosnaje en varias películas animadas.

En ese sentido, la salida de Ryan de la serie no solo sigue a la partida de otros miembros regulares del elenco, sino que también se enmarca en los planes para una nueva versión de Constantine en HBO Max.

En cuanto al nuevo personaje que será interpretado por Ryan, por ahora se sabe que se llamará Dr. Gwyn Davies y será un excéntrico científico del siglo XX que aparentemente será clave para las aventuras del equipo en la próxima temporada.

En paralelo a las novedades sobre Constantine, en el panel de Legends of Tomorrow también se anunció que Gideon en su forma humana (interpretada por Amy Louise Pemberton) aparecerá de manera regular en la séptima temporada de la serie y también se reveló un adelanto para la boda entre Sara y Ava que marcará a los próximos episodios:

Mientras la sexta temporada de Legends of Tomorrow sigue al aire en Estados Unidos, el estreno del séptimo ciclo está fijado para octubre.