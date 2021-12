Matthew Vaughn todavía quiere realizar una película de Superman “colorida y divertida” con Henry Cavill

En un mundo paralelo donde Warner Bros no presentó a la desastrosa versión cinematográfica de Justice League, Henry Cavill no solo habría vuelto a interpretar a Superman sino que lo habría hecho en el contexto de una película dirigida por Matthew Vaughn (Kingsman: The Secret Service, Kick-Ass).

Pero por supuesto nosotros no vivimos en ese universo y en nuestra realidad aunque Cavill sigue insistiendo que está dispuesto a volver a interpretar al hombre de acero, Warner Bros todavía no anuncia un regreso formal del actor al papel e incluso los planes a futuro del compañía parecen apuntar a una dirección distinta para el personaje.

Así, mientras hay fanáticos que siguen clamando por el regreso de la visión de Zack Snyder para las películas de DC, Matthew Vaughn aprovechó una reciente entrevista con The Wrap a propósito del estreno de The King’s Man para señalar que sigue interesado en realizar una película de Superman con Henry Cavill.

Concretamente el director comenzó contando cómo se aproximó al mundo de las adaptaciones de DC.

“Estaba desesperado por hacer una película de Superman. Desesperado “, confesó Vaughn. “Propuse una gran película de Superman antes de que hicieran Man of Steel’ Acababa de empezar a trabajar con Henry Cavill, que fue encantador, en ‘Argylle’ y él es increíble allí”.

Aunque en 2017 se reportó que Vaughn estaba en la mira de Warner Bros. para Man of Steel 2, aquello nunca se concretó. Pero el director aún quiere hacer su película de Superman.

“Sigo pensando que hay espacio para una nueva película de Superman, pero una película de Superman adecuada”, dijo Vaughn. “Una película de Superman colorida y divertida. No una oscura“.

Si bien hay personas que valoran la “oscuridad” de cintas como Batman v Superman, Vaughn cree que eso no es lo que debe primar para un héroe como Kal-El e incluso tachó como un error que la propuesta de Man of Steel continuara con aquella divisiva cinta de 2016.

“Pienso que fue un error poner la vibra de Batman en el mundo de Superman”, dijo Vaughn. “Simplemente creo que están separados, simplemente no son identificables de ninguna manera, en mi opinión. (Superman) debería ser divertido. Quiero decir, mira, ‘The Dark Knight’ era obviamente diferente, tenía sentido y era brillante, como película y como cómic. Pero Superman siempre fue ... me encantó la película de (Richard) Donner, ‘Superman’, y creo que ‘Wonder Woman’ funcionó porque, creo, ‘Wonder Woman’ básicamente un remaking del ‘Superman’ de [Donner] de una manera extraña. Sí, amo a Superman”.

Pese a que por ahora no hay planes oficiales para que Cavill regrese como Superman, no deja de ser llamativo que la visión de Vaughn coincida con la intención del actor de plasmar a una versión más cercana a la típica caracterización de los cómics del héroe.