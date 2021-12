Henry Cavill solo espera la llamada telefónica para retornar a Superman: “Todavía tengo el traje”

Como parte de una conversación en el programa matinal Lorraine, del canal ITV de la televisión británica, el actor Henry Cavill reiteró su deseo de volver al rol de Superman en el futuro.

“Todavía tengo el traje”, reveló Cavill. “Por si acaso, sí lo tengo, lo tengo. Estoy listo y esperando las llamadas telefónicas”, agregó.

Durante la conversación, el actor también destacó que fue un honor interpretar al personaje, calificándola como “una oportunidad maravillosa” en su carrera. “Incluso si dejara de actuar mañana y me fuera a vivir en un yate o viajara por el Mediterráneo... podría mirar hacia atrás y decir que usé una capa, salté por el lugar y entretuve a algunas personas”, dijo.

La última participación del actor en el rol del hombre de acero fue en Justice League. En un momento se reportó que se contemplaba una aparición especial en la película de Shazam, pero Cavill no llegó a acuerdo debido a problemas de agenda.

Al mismo tiempo, en el pasado ha dejado en claro su interés para mantenerse en el rol, aunque oficialmente en Warner Bros. no han afirmado si eso es o no posible. Aunque personajes como Wonder Woman, Aquaman y The Flash tendrán películas a futuro, nada se ha dicho sobre Superman.

Lo único que oficialmente está en carpeta es una película centrada en un Superman negro, ya que el personaje conocido como Val-Zod en los cómics dará el salto a la pantalla grande.