“Me parecen películas falsas”: Patty Jenkins criticó a las cintas de los servicios de streaming

Wonder Woman 1984 fue una de las primeras películas en estrenarse de manera simultánea en cines y un servicio de streaming en el contexto de la pandemia, sin embargo, ese hito para la cinta de Warner Bros no implica que su directora, Patty Jenkins, esté de acuerdo con aquel modelo de estrenos y el lanzamiento de algunas películas directamente en plataformas como Netflix y HBO Max.

De hecho, además de lamentar la decisión que se tomó con la secuela de Wonder Woman, recientemente Jenkins decidió apuntar directamente contra las películas que presentan los servicios de streaming.

En el contexto de la CinemaCon, una convención enfocada en los propietarios de cines y reporteros, Jenkins participó de un panel junto a representantes de empresas como Paramount Pictures, Marcus Theatres y Cinemark, Mark Zoradi. Y, según recoge Los Angeles Times, la directora aprovechó aquella instancia para plantear que no ve de buena manera a las cintas que se realizan para los servicios de streaming.

Así, después de argumentar que este debate sobre los estrenos en streaming, mixtos o exclusivamente cinematográficos era algo que venía desde antes de la pandemia y solo se potenció por la contingencia, Jenkins explicó que para ella las películas realizadas por aquellas plataformas no estarían al mismo nivel de aquellas que se hacen pensando en el cine.

“Y por cierto, ¿no lo estás viendo? Todas las películas que están lanzado los servicios de streaming, lo siento, me parecen películas falsas. No escucho sobre ellas, no leo sobre ellas. No funciona como modelo para establecer una grandeza legendaria”, dijo Jenkins.

Si bien se podría argumentar que plataformas como Netflix estrenan un montón de películas que no siempre son de gran calidad, también cabe destacar que de un tiempo a esta parte ese y otros servicios de streaming han potenciado sus apuestas e incluso Netflix ha conseguido figurar en varias ediciones de los Oscars.

Pero Jenkins parece convencida que los streamings no son un buen lugar para el lanzamiento de películas y planteó que “el streaming es excelente para cantidades masivas de contenido y programas de televisión de atracones” pero que, a su juicio, realizar ese tipo de producciones y películas “son dos conjuntos de habilidades muy diferentes y los veo triunfar como dos cosas muy diferentes. Por eso creo que es un error de la industria cinematográfica tirar algo tan valioso”.